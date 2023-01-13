BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Vincent Aboubakar anlaştı!

Sezon başında Burnley'den kiralanan Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olması sonrası golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, eski forveti Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı.
2.5+1 YILLIK SÖZLEŞME
Siyah-beyazlılar, Al-Nassr'da ayrılması beklenen Kamerunlu futbolcuyla anlaşma sağladı. Aspor'un haberine göre, prosedürlerin halledilmesi durumunda Aboubakar ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
KAYSERİSPOR MAÇINA YETİŞTİRİLECEK
Vincent Aboubakar'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile oynanacak maça yetiştirilmesi planlanıyor.