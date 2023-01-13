Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Vincent Aboubakar anlaştı!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Vincent Aboubakar anlaştı!

Son dakika transfer haberi: Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Wout Weghorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta transferde düğmeye bastı. Siyah beyazlı yönetim Kamerunlu golcü ile her konuda anlaşmaya vardı. İşte transferin detayları... (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 17:30 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 18:15
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Vincent Aboubakar anlaştı!

Sezon başında Burnley'den kiralanan Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olması sonrası golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, eski forveti Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Vincent Aboubakar anlaştı!

2.5+1 YILLIK SÖZLEŞME

Siyah-beyazlılar, Al-Nassr'da ayrılması beklenen Kamerunlu futbolcuyla anlaşma sağladı. Aspor'un haberine göre, prosedürlerin halledilmesi durumunda Aboubakar ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Vincent Aboubakar anlaştı!

KAYSERİSPOR MAÇINA YETİŞTİRİLECEK

Vincent Aboubakar'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile oynanacak maça yetiştirilmesi planlanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Vincent Aboubakar anlaştı!

Aboubakar, 2016/2017 ve 2020/2021 sezonlarında da Beşiktaş'ta forma giymişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Vincent Aboubakar anlaştı!

Aboubakar'ın yıllık 2.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

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