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Beşiktaş Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 13:33
Beşiktaş Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş, deplasmanda arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maç için Cuma günü saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Konya'ya gidecek.

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