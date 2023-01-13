Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş, deplasmanda arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maç için Cuma günü saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Konya'ya gidecek.