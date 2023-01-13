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Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi!

Beşiktaş, Konyaspor maçı öncesi Konya’ya geldi. Hollandalı golcü Wout Weghorst ise kafilede yer almadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 18:08 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 18:13
Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de aralarında bulunduğu kafile, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar Şenol Güneş ve Cenk Tosun'a tezahürat yaparak sevgi gösterisinde bulundu. Siyah-beyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Berkay Vardar, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Dele Alli, Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün"

Manchester United'a transferi konusunda henüz resmi bir açıklamaya yapılmayan Wout Weghorst ise kamp kadrosunda yer almadı.

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Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
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