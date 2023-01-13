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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Konyaspor'la oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 15:07 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 15:21
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, yarın Konyaspor'un konuğu olacak. Sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde özel uçuşla Konya'ya gidecek. Kara Kartal'da bu önemli mücadele öncesi kamp kadrosu da açıklandı.

Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Berkay Vardar, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Dele Alli, Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün.

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