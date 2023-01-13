Beşiktaş Aboubakar'ın alternatifini buldu! Transfer yatarsa rota Deniz Undav

Takvim'in haberine göre Beşiktaş, Aboubakar transferinde sorun yaşaması halinde gündeme Brighton forması giyen Deniz Undav'a yönelecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Deniz Undav transferine sıcak baktığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre Beşiktaş, Aboubakar transferinde sorun yaşaması halinde gündeme Brighton forması giyen Deniz Undav'a yönelecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Deniz Undav transferine sıcak baktığı öğrenildi.
26 yaşındaki yıldız futbolcunun ismi Galatasaray ile de anılmıştı. Geçtiğimiz Ocak ayında Brighton'a transfer olan golcü futbolcu takımında yeteri kadar forma şansı bulamıyor.
BU SEZON SADECE 12 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Brighton formasıyla 3 kulvarda sadece 12 maçta forma giyen Deniz Undav 2 kez fileleri havalandırmayı başardı. İngiliz ekibinin de yıldız oyuncuyu transfer döneminde başka bir takıma kiralama fikri var. Premier Lig'de sadece 93 dakika görev alan Deniz Undav, Süper Lig'de oynamaya ise sıcak bakıyor.
BELÇİKA'DA BÜYÜK İŞLERE İMZA ATTI
Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Deniz Undav, geçen yıl Belçika temsilcisi Union SG'den Brighton'a 7 milyon Euro transfer bedeliyle transfer olmuştu. Belçika'da attığı gollerle adından söz ettiren Deniz, sonrasında İngiltere'ye transfer yaptı.
Belçika ekibinde çıktığı 70 maçta 45 gol ve 18 asist yapan Deniz Undav, toplamda 63 gole katkıda bulunarak unutulmaz bir performansa imza attı.