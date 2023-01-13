Beşiktaş Aboubakar'ın alternatifini buldu! Transfer yatarsa rota Deniz Undav

BU SEZON SADECE 12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Brighton formasıyla 3 kulvarda sadece 12 maçta forma giyen Deniz Undav 2 kez fileleri havalandırmayı başardı. İngiliz ekibinin de yıldız oyuncuyu transfer döneminde başka bir takıma kiralama fikri var. Premier Lig'de sadece 93 dakika görev alan Deniz Undav, Süper Lig'de oynamaya ise sıcak bakıyor.