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Beşiktaş Aboubakar'ın alternatifini buldu! Transfer yatarsa rota Deniz Undav

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Wout Weghorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, golcü transferi için Aboubakar ile görüşmelere devam ederken, gündeme yeni bir isim daha geldi. Siyah beyazlılar bu bağlamda, rotasını Deniz Undav'a çevirdi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 14:11
Beşiktaş Aboubakar'ın alternatifini buldu! Transfer yatarsa rota Deniz Undav

Takvim'in haberine göre Beşiktaş, Aboubakar transferinde sorun yaşaması halinde gündeme Brighton forması giyen Deniz Undav'a yönelecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Deniz Undav transferine sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş Aboubakar'ın alternatifini buldu! Transfer yatarsa rota Deniz Undav

26 yaşındaki yıldız futbolcunun ismi Galatasaray ile de anılmıştı. Geçtiğimiz Ocak ayında Brighton'a transfer olan golcü futbolcu takımında yeteri kadar forma şansı bulamıyor.

Beşiktaş Aboubakar'ın alternatifini buldu! Transfer yatarsa rota Deniz Undav

BU SEZON SADECE 12 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Brighton formasıyla 3 kulvarda sadece 12 maçta forma giyen Deniz Undav 2 kez fileleri havalandırmayı başardı. İngiliz ekibinin de yıldız oyuncuyu transfer döneminde başka bir takıma kiralama fikri var. Premier Lig'de sadece 93 dakika görev alan Deniz Undav, Süper Lig'de oynamaya ise sıcak bakıyor.

Beşiktaş Aboubakar'ın alternatifini buldu! Transfer yatarsa rota Deniz Undav

BELÇİKA'DA BÜYÜK İŞLERE İMZA ATTI
Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Deniz Undav, geçen yıl Belçika temsilcisi Union SG'den Brighton'a 7 milyon Euro transfer bedeliyle transfer olmuştu. Belçika'da attığı gollerle adından söz ettiren Deniz, sonrasında İngiltere'ye transfer yaptı.

Beşiktaş Aboubakar'ın alternatifini buldu! Transfer yatarsa rota Deniz Undav

Belçika ekibinde çıktığı 70 maçta 45 gol ve 18 asist yapan Deniz Undav, toplamda 63 gole katkıda bulunarak unutulmaz bir performansa imza attı.

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