Haberler Beşiktaş Başkan’dan yakın takip

Başkan’dan yakın takip

Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı 1.5 saatlik tek antrenmanla sürdürdü. Başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın da izlediği antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden idman, dar alandaki çift kale taktik maçıyla bitti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 06:50
Başkan’dan yakın takip
Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı 1.5 saatlik tek antrenmanla sürdürdü. Başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın da izlediği antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden idman, dar alandaki çift kale taktik maçıyla bitti.
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