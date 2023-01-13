Başkan’dan yakın takip

Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı 1.5 saatlik tek antrenmanla sürdürdü. Başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın da izlediği antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden idman, dar alandaki çift kale taktik maçıyla bitti.
Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı 1.5 saatlik tek antrenmanla sürdürdü. Başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın da izlediği antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden idman, dar alandaki çift kale taktik maçıyla bitti.