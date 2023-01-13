Aubameyang’a yeşil ışık

Siyah-beyazlıların listesine giren santrfor adaylarından biri de Pierre-Emerick Aubameyang. Chelsea taraftarları, sezon başında Barcelona'dan 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınmasına rağmen beklentilerin altında kalan Gabonlu forvetin Beşiktaş'a transfer olması için adeta kampanya başlattılar: "Beşiktaş, Aubameyang için gelmeli. Chelsea'nin izin vereceğine inanıyorum", "Beşiktaş'ın bir alternatife ihtiyacı varsa, o 3 milyonu alalım. Aubameyang'ı Beşiktaş'a gönderelim, satılması gerekiyor."
Siyah-beyazlıların listesine giren santrfor adaylarından biri de Pierre-Emerick Aubameyang. Chelsea taraftarları, sezon başında Barcelona'dan 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınmasına rağmen beklentilerin altında kalan Gabonlu forvetin Beşiktaş'a transfer olması için adeta kampanya başlattılar: "Beşiktaş, Aubameyang için gelmeli. Chelsea'nin izin vereceğine inanıyorum", "Beşiktaş'ın bir alternatife ihtiyacı varsa, o 3 milyonu alalım. Aubameyang'ı Beşiktaş'a gönderelim, satılması gerekiyor."