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Aubameyang’a yeşil ışık

Siyah-beyazlıların listesine giren santrfor adaylarından biri de Pierre-Emerick Aubameyang. Chelsea taraftarları, sezon başında Barcelona'dan 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınmasına rağmen beklentilerin altında kalan Gabonlu forvetin Beşiktaş'a transfer olması için adeta kampanya başlattılar: "Beşiktaş, Aubameyang için gelmeli. Chelsea'nin izin vereceğine inanıyorum", "Beşiktaş'ın bir alternatife ihtiyacı varsa, o 3 milyonu alalım. Aubameyang'ı Beşiktaş'a gönderelim, satılması gerekiyor."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 06:50
Aubameyang’a yeşil ışık
Siyah-beyazlıların listesine giren santrfor adaylarından biri de Pierre-Emerick Aubameyang. Chelsea taraftarları, sezon başında Barcelona'dan 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınmasına rağmen beklentilerin altında kalan Gabonlu forvetin Beşiktaş'a transfer olması için adeta kampanya başlattılar: "Beşiktaş, Aubameyang için gelmeli. Chelsea'nin izin vereceğine inanıyorum", "Beşiktaş'ın bir alternatife ihtiyacı varsa, o 3 milyonu alalım. Aubameyang'ı Beşiktaş'a gönderelim, satılması gerekiyor."
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