BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'da rakamlar belli oldu! Fesih için gün sayıyor

Beşiktaş, daha önce iki kez siyah-beyazlı formayı giyen Vincent Aboubakar'a yeniden kavuşmak için artık gün sayıyor. Weghorst'a gelen teklifle ilgili Manchester United ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, Hollandalı forvetin ayrılığı kesinleştiği anda Aboubakar'ı İstanbul'a getirtecek.
Weghorst'un ayrılık için kolaylık istemesinin ardından Beşiktaş yönetimi "Bizim istediğimiz şartlar oluşursa, gidişine onay veririz" yanıtı üzerine Hollandalı golcü hem bonservisi elinde olan Burnley hem de kendisini almak için Manchester United'lı yetkililerle görüşerek ellerini çabuk tutmalarını istedi.
MAÇ BAŞINA DA 5 BİN EURO
Bunun üzerine İstanbul'a üst düzey bir yetkililerini gönderme kararı alan Manchester United, siyah-beyazlılarla da anlaşması durumunda Weghorst Beşiktaş'a resmen veda edecek ve Aboubakar da Beşiktaş macerasına kaldığı yerden devam etmek için İstanbul'a gelecek.