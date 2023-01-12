BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'da rakamlar belli oldu! Fesih için gün sayıyor

FESiH İÇİN GÜN SAYIYOR

Aboubakar, kendisine önerilen daha yüksek kontratlara rağmen Beşiktaş'ın biraz daha düşük kontratını kabul etti. Aboubakar'ın Suudi kulübündeki yakın arkadaşlarının, Kamerunlu oyucunun Beşiktaş'ı iyi tanıdığı için üçüncü kez gelmeyi çok istediğini ifade ettiler. Aboubakar'ın Al Nassr ile sözleşmesi birkaç gün içerisinde feshedilecek. Al Nassr'dan kalan yarım sezonluk ücretinin tamamını isteyen Kamerunlu bunu garanti ettiği anda İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.