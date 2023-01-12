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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'da rakamlar belli oldu! Fesih için gün sayıyor

Beşiktaş, daha önce iki kez siyah beyazlı formayı terleten Vincent Aboubakar'a yeniden kavuşmak için adeta gün sayıyor. Tecrübeli golcünün Al Nassr'dan yarım sezonluk ücretinin tamamını istediği ve bunu garantinlediği an İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacağı aktarıldı. İşte Aboubakar transferinde son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'da rakamlar belli oldu! Fesih için gün sayıyor

Beşiktaş, daha önce iki kez siyah-beyazlı formayı giyen Vincent Aboubakar'a yeniden kavuşmak için artık gün sayıyor. Weghorst'a gelen teklifle ilgili Manchester United ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, Hollandalı forvetin ayrılığı kesinleştiği anda Aboubakarİstanbul'a getirtecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'da rakamlar belli oldu! Fesih için gün sayıyor

Weghorst'un ayrılık için kolaylık istemesinin ardından Beşiktaş yönetimi "Bizim istediğimiz şartlar oluşursa, gidişine onay veririz" yanıtı üzerine Hollandalı golcü hem bonservisi elinde olan Burnley hem de kendisini almak için Manchester United'lı yetkililerle görüşerek ellerini çabuk tutmalarını istedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'da rakamlar belli oldu! Fesih için gün sayıyor

MAÇ BAŞINA DA 5 BİN EURO

Bunun üzerine İstanbul'a üst düzey bir yetkililerini gönderme kararı alan Manchester United, siyah-beyazlılarla da anlaşması durumunda Weghorst Beşiktaş'a resmen veda edecek ve Aboubakar da Beşiktaş macerasına kaldığı yerden devam etmek için İstanbul'a gelecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'da rakamlar belli oldu! Fesih için gün sayıyor

Yapılan görüşmelerin ardından Weghorst'un hafta sonu ya da en genç önümüzdeki hafta başında ayrılacağı belirtildi. Bu arada Aboubakar'ın menajeri ile temaslar sıklaştı. 2.5 yıllık kontrat, senelik 2.5 milyon euro sözleşme bedeli + maç başına 5 bin euro teklif edilen Kamerunlu oyuncu da Beşiktaş'a 'olumlu' yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'da rakamlar belli oldu! Fesih için gün sayıyor

FESiH İÇİN GÜN SAYIYOR

Aboubakar, kendisine önerilen daha yüksek kontratlara rağmen Beşiktaş'ın biraz daha düşük kontratını kabul etti. Aboubakar'ın Suudi kulübündeki yakın arkadaşlarının, Kamerunlu oyucunun Beşiktaş'ı iyi tanıdığı için üçüncü kez gelmeyi çok istediğini ifade ettiler. Aboubakar'ın Al Nassr ile sözleşmesi birkaç gün içerisinde feshedilecek. Al Nassr'dan kalan yarım sezonluk ücretinin tamamını isteyen Kamerunlu bunu garanti ettiği anda İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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