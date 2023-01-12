Haberler Beşiktaş Wout Weghorst antrenmanlara çıkmayacak! İşte nedeni

Wout Weghorst antrenmanlara çıkmayacak! İşte nedeni

Beşiktaş'ta önceki gün idmana çıkmayan Wout Weghorst'un kendisini riske etmek istemediği öğrenildi. Hollandalı golcünün bu kararının arkasındaki nedenin, İngiltere'ye sakat gitmek istememesi olduğu belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 09:30
Wout Weghorst antrenmanlara çıkmayacak! İşte nedeni
Beşiktaş'ta Manchester United ile anlaşan Wout Weghorst'un durumuyla ilgili olarak belirsizlik devam ederken golcü futbolcu önceki gün sakatlığı nedeniyle idmana çıkmadı.

SAKAT GİTMEK İSTEMİYOR

Hürriyet'in haberine göre siyah beyazlıların önceki günkü antrenmanında yer alan Hollandalı yıldız ağrıları olduğunu ifade ederken çalışmasını fitness salonunda gerçekleştirdi. Eşi İstanbul'da kalmak istemeyen ve devre arası takımla yollarını ayırmayı planlayan Weghorst'un Manchester United transferi öncesi kendini riske atmak istemediği için idmanda yer almadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ BEKLENİYOR

Bu arada Beşiktaş pazartesi günü Weghorst'un sözleşmesinde 2.5 milyon euroluk bir çıkış maddesi olmadığını oyuncu ile ilgili inisiyatifin tamamen kulübün elinde olduğunu açıklarken Ada basına göre Transfer bitti. İngiliz Sky Sports; Manchester United'ın Wout Weghorst'un transferi için Burnley ile anlaşmaya vardığını öne sürdü. Sky haberinde İngiliz devinin transferi resmen açıklamak için Burnley ile Beşiktaş arasındaki anlaşmanın feshedilmesini beklediğini yazdı.

DERBİYE YETİŞMEK İÇİN SÜRE DARALDI

Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın cumartesi Manchester City ile oynayacağı derbide Weghorst'un kadroda olabilmesi için cuma gecesine kadar süresi olduğunun altı çizildi. Weghorst'ta ısrarın nedeni olarak ise Erik ten Hag'ın bizzat sarf ettiği "Martial şu anda her üç günde bir 90 dakikalık bir oyun oynayabilecek fiziksel kapasitede değil. Bu nedenle başka bir forvet arıyoruz" sözlerine yer verildi.

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