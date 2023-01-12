Haberler Beşiktaş SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wout Weghorst İstanbul'dan ayrılıyor!

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wout Weghorst İstanbul'dan ayrılıyor!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un eşyalarını topladığı ve İstanbul'dan ayrılacağı ifade edildi. Yıldız isim, Konyaspor maçı kadrosunda yer almayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 11:46
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wout Weghorst İstanbul'dan ayrılıyor!

Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların golcü ismi Wout Weghorst'un adı İngiliz devi Manchester United'la anılıyordu. Hollandalı futbolcunun takımdan ayrılmaya hazırlandığı bildirildi.

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un eşyalarını topladığı ve İstanbul'dan ayrılacağı ifade edildi. Yıldız isim, ligde oynanacak Konyaspor maçı kadrosunda yer almayacak.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 18 karşılaşmada forma giyen Hollandalı futbolcu, bu mücadelelerde 9 gol atarken 4 de asist yapmıştı.

DİĞER
Kadir Doğulu'nun Neslihan Atagül ile yaşadığı tartışma hikayesi çalıntı mı? Günler sonra sessizliğini bozdu!
Fenerbahçe'nin Samet Akaydın transferinde ikinci kriz! Bu kez de sponsor gerilimi patladı fotoğraflar silindi
Yıldız isme sürpriz talip! Jesus onay verirse...
Yönetimden Altay Bayındır açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pancu'dan Kadıköy itirafı! "Hoşnut değilim"
Weghorst antrenmanlara çıkmayacak! İşte nedeni
DSİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!
TOKİ Adana Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan kura çekiliş sonuçları
Adana Merkez Çukurova Seyhan Yüreğir Ceyhan TOKİ canlı izle
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ali Koç'tan Jesus'a özel hediye! Ali Koç'tan Jesus'a özel hediye! 11:41
Pancu'dan Kadıköy itirafı! "Hoşnut değilim" Pancu'dan Kadıköy itirafı! "Hoşnut değilim" 11:41
Lefter vefatının 11. yılında anılıyor! Lefter vefatının 11. yılında anılıyor! 10:59
Weghorst'ta sıcak gelişme! Eşyalarını topladı Weghorst'ta sıcak gelişme! Eşyalarını topladı 10:59
Gençlerbirliği'nin gençleri Fenerbahçe yolunda! Gençlerbirliği'nin gençleri Fenerbahçe yolunda! 11:12
Resmi transfer görüşmesi başlıyor! O yönetici pazarlık yapacak Resmi transfer görüşmesi başlıyor! O yönetici pazarlık yapacak 11:21
Daha Eski
Weghorst antrenmanlara çıkmayacak! İşte nedeni Weghorst antrenmanlara çıkmayacak! İşte nedeni 09:29
Yönetimden Altay Bayındır açıklaması! Yönetimden Altay Bayındır açıklaması! 09:47
Fulham - Chelsea maçı saat kaçta? Fulham - Chelsea maçı saat kaçta? 10:06
Golden sonra Okan Buruk: Hadi bunu da vermeyin! Golden sonra Okan Buruk: Hadi bunu da vermeyin! 10:10
Real Betis - Barcelona maçı saat kaçta? Real Betis - Barcelona maçı saat kaçta? 10:14
Fiorentina - Sampdoria maçı saat kaçta? Fiorentina - Sampdoria maçı saat kaçta? 10:23