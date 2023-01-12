SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wout Weghorst İstanbul'dan ayrılıyor!

Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların golcü ismi Wout Weghorst'un adı İngiliz devi Manchester United'la anılıyordu. Hollandalı futbolcunun takımdan ayrılmaya hazırlandığı bildirildi.

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un eşyalarını topladığı ve İstanbul'dan ayrılacağı ifade edildi. Yıldız isim, ligde oynanacak Konyaspor maçı kadrosunda yer almayacak.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 18 karşılaşmada forma giyen Hollandalı futbolcu, bu mücadelelerde 9 gol atarken 4 de asist yapmıştı.