Beşiktaş'ta Salih Uçan gerçeğini açıkladı! Sözleşmesi bitiyor mu?

Futbolcu menajeri Ömer Uzun Milliyet'e yaptığı açıklamada, Salih Uçan'a dair önemli bilgiler verdi. İşte o sözler...
Futbolcu menajeri Ömer Uzun Milliyet'e yaptığı açıklamada, Salih Uçan'a dair önemli bilgiler verdi. İşte o sözler...
"SALİH DE ANLAYAMADI"
Salih ve milli takım konusunda ben çok üzüldüm açıkçası. Çünkü bakıldığında sadece benim söylememle değil istatistikler de bunu söylüyor.
Hem hücum hem savunma aksiyonlarında Türkiye'deki ilk 3 oyuncudan biriydi Salih yabancılar dahil. O zaman anlayamadık.
Salih de aslında anlayamadı çok üzüldü duygusal bir çocuk çünkü kendisinin mutlaka çağırılacağını düşünüyordu. Ancak Salih önümüzdeki dönem çağırılacaktır diye düşünüyorum.
"EN UFAK HATASI SAATLERCE KONUŞULUYOR"
Onun dışında da Salih'e anlamadığım bir biçimde herkes doğru olmayan bir algıya girdi.
Performansı düştü diyoruz ama ben bugün baktığımda Sofascore'a göre maçın adamı seçilmiş.
Dönüyorum buraya hafta sonu burada yorumcuları izledim. Hakikaten ben başka maç izlediğimi düşünüyorum.
Maçları izliyorlar mı inanın onu da bilmiyorum. Çünkü istatistiki olarak iyi durumda.
Ancak böyle bir algı yapılıyor neden onu da bilmiyorum.
Herhalde çok daha iyi şeyler izlettiği için bize öyle bir algı oluyor.
Ancak baktığınız zaman aslında Şenol hoca da çok memnun.
En ufak bir pas hatası yapıyor saatlerce konuşuluyor buna inanamadım ve üzülüyorum, Salih de ayrıca üzülüyor.
Ancak ortada bir gerçek var rakamlar. Rakamlar yalan söylemez sonuç itibariyle.
Ben Salih'in çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve performansını da iyi görüyorum kamuoyunun aksine. Salih çok profesyonel çalışıyor.
Kendi diyetisyeni var fizyoterapisti var. İnsanlar bilmeden böyle yorumlar yapıyorlar.
"BEŞİKTAŞ OPSİYONU KULLANDI, SÖZLEŞMESİ BİTMİYOR"
Aslında Salih'in haziran ayında sözleşmesi sona ermiyor. Bir opsiyonu vardı. Geçen sezon yönetim ve Ceyhun Kazancı ile beraber bir kiralama kararı almıştık.
O dönem Beşiktaş'ta bir orta saha kalabalığı vardı.
O zaman da başkan ve Ceyhun Kazancı biz Salih'e çok güveniyoruz, gelecek sene de bizim ana oyuncularımızdan biri olacak diye o opsiyonunu aslında kullandılar.
2023'te değil 2024 yılında bitiyor sözleşme. Salih'in 2+1'di, bizim sözleşmemiz. 2024 yılında kadar Beşiktaş'ın oyuncusu Salih.