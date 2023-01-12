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Beşiktaş'ta Salih Uçan gerçeğini açıkladı! Sözleşmesi bitiyor mu?

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların yıldızı Salih Uçan hakkında, menajeri konuştu. Salih Uçan'a yapılan eleştirilerin haksız olduğunu ifade eden menajer Uzun, oyuncunun Beşiktaş ile yaptığı sözleşme görüşmesini de açıkladı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 14:57
Beşiktaş'ta Salih Uçan gerçeğini açıkladı! Sözleşmesi bitiyor mu?

Futbolcu menajeri Ömer Uzun Milliyet'e yaptığı açıklamada, Salih Uçan'a dair önemli bilgiler verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş'ta Salih Uçan gerçeğini açıkladı! Sözleşmesi bitiyor mu?

"SALİH DE ANLAYAMADI"
Salih ve milli takım konusunda ben çok üzüldüm açıkçası. Çünkü bakıldığında sadece benim söylememle değil istatistikler de bunu söylüyor.

Beşiktaş'ta Salih Uçan gerçeğini açıkladı! Sözleşmesi bitiyor mu?

Hem hücum hem savunma aksiyonlarında Türkiye'deki ilk 3 oyuncudan biriydi Salih yabancılar dahil. O zaman anlayamadık.

Beşiktaş'ta Salih Uçan gerçeğini açıkladı! Sözleşmesi bitiyor mu?

Salih de aslında anlayamadı çok üzüldü duygusal bir çocuk çünkü kendisinin mutlaka çağırılacağını düşünüyordu. Ancak Salih önümüzdeki dönem çağırılacaktır diye düşünüyorum.

Beşiktaş'ta Salih Uçan gerçeğini açıkladı! Sözleşmesi bitiyor mu?

"EN UFAK HATASI SAATLERCE KONUŞULUYOR"
Onun dışında da Salih'e anlamadığım bir biçimde herkes doğru olmayan bir algıya girdi.

Beşiktaş'ta Salih Uçan gerçeğini açıkladı! Sözleşmesi bitiyor mu?

Performansı düştü diyoruz ama ben bugün baktığımda Sofascore'a göre maçın adamı seçilmiş.

Beşiktaş'ta Salih Uçan gerçeğini açıkladı! Sözleşmesi bitiyor mu?

Dönüyorum buraya hafta sonu burada yorumcuları izledim. Hakikaten ben başka maç izlediğimi düşünüyorum.

Beşiktaş'ta Salih Uçan gerçeğini açıkladı! Sözleşmesi bitiyor mu?

Maçları izliyorlar mı inanın onu da bilmiyorum. Çünkü istatistiki olarak iyi durumda.

Beşiktaş'ta Salih Uçan gerçeğini açıkladı! Sözleşmesi bitiyor mu?

Ancak böyle bir algı yapılıyor neden onu da bilmiyorum.

Beşiktaş'ta Salih Uçan gerçeğini açıkladı! Sözleşmesi bitiyor mu?

Herhalde çok daha iyi şeyler izlettiği için bize öyle bir algı oluyor.

Beşiktaş'ta Salih Uçan gerçeğini açıkladı! Sözleşmesi bitiyor mu?

Ancak baktığınız zaman aslında Şenol hoca da çok memnun.

Beşiktaş'ta Salih Uçan gerçeğini açıkladı! Sözleşmesi bitiyor mu?

En ufak bir pas hatası yapıyor saatlerce konuşuluyor buna inanamadım ve üzülüyorum, Salih de ayrıca üzülüyor.

Beşiktaş'ta Salih Uçan gerçeğini açıkladı! Sözleşmesi bitiyor mu?

Ancak ortada bir gerçek var rakamlar. Rakamlar yalan söylemez sonuç itibariyle.

Beşiktaş'ta Salih Uçan gerçeğini açıkladı! Sözleşmesi bitiyor mu?

Ben Salih'in çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve performansını da iyi görüyorum kamuoyunun aksine. Salih çok profesyonel çalışıyor.

Beşiktaş'ta Salih Uçan gerçeğini açıkladı! Sözleşmesi bitiyor mu?

Kendi diyetisyeni var fizyoterapisti var. İnsanlar bilmeden böyle yorumlar yapıyorlar.

Beşiktaş'ta Salih Uçan gerçeğini açıkladı! Sözleşmesi bitiyor mu?

"BEŞİKTAŞ OPSİYONU KULLANDI, SÖZLEŞMESİ BİTMİYOR"
Aslında Salih'in haziran ayında sözleşmesi sona ermiyor. Bir opsiyonu vardı. Geçen sezon yönetim ve Ceyhun Kazancı ile beraber bir kiralama kararı almıştık.

Beşiktaş'ta Salih Uçan gerçeğini açıkladı! Sözleşmesi bitiyor mu?

O dönem Beşiktaş'ta bir orta saha kalabalığı vardı.

Beşiktaş'ta Salih Uçan gerçeğini açıkladı! Sözleşmesi bitiyor mu?

O zaman da başkan ve Ceyhun Kazancı biz Salih'e çok güveniyoruz, gelecek sene de bizim ana oyuncularımızdan biri olacak diye o opsiyonunu aslında kullandılar.

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