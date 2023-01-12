Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun geleceği belli oluyor! Transfer görüşmesi başladı

Georges Kevin N'Koudou'nun bazı Arap kulüpleriyle temas kurduğu ifade edildi.
Georges Kevin N'Koudou'nun bazı Arap kulüpleriyle temas kurduğu ifade edildi.
Sözleşme uzatılması düşünülmeyen Kamerunlu kanat oyuncusunun da sezon sonu için şimdiden Arap takımları ile menajer bazında görüştüğü belirtildi.
27 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 16 karşılaşmada 5 gol, 1 asistle oynadı.
SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK
N'Koudou son haftalarda beklentilerin çok altında kalmıştı.
Bundan dolayı eleştirilerin hedefinde bulunan Kamerunlu kanat oyuncusunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi uzatılmayacak.