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Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun geleceği belli oluyor! Transfer görüşmesi başladı

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Sezon sonunda siyah beyazlılarla olan sözleşmesi sona erecek Kevin N'Koudou'ya dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Kevin N'Koudou'nun, gelecek sezon Beşiktaş'ta yer almayacağı kaydedilirken, şimdiden transfer görüşmesine başladığı kaydedildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 09:12
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun geleceği belli oluyor! Transfer görüşmesi başladı

Georges Kevin N'Koudou'nun bazı Arap kulüpleriyle temas kurduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun geleceği belli oluyor! Transfer görüşmesi başladı

Sözleşme uzatılması düşünülmeyen Kamerunlu kanat oyuncusunun da sezon sonu için şimdiden Arap takımları ile menajer bazında görüştüğü belirtildi.

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun geleceği belli oluyor! Transfer görüşmesi başladı

27 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 16 karşılaşmada 5 gol, 1 asistle oynadı.

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun geleceği belli oluyor! Transfer görüşmesi başladı

SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK
N'Koudou son haftalarda beklentilerin çok altında kalmıştı.

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun geleceği belli oluyor! Transfer görüşmesi başladı

Bundan dolayı eleştirilerin hedefinde bulunan Kamerunlu kanat oyuncusunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi uzatılmayacak.

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