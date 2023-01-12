TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta B planı Aubameyang!

Aboubakar ile prensip anlaşmasına varılmasına rağmen, Beşiktaş yönetimi B planını da hazırda tutuyor.
Aboubakar ile prensip anlaşmasına varılmasına rağmen, Beşiktaş yönetimi B planını da hazırda tutuyor.
Menajerler kulübe pek çok öneri ile gelirken en fazla dikkat çeken öneri ise Pierre-Emerick Aubameyang oldu.
Sezon başında Barcelona'dan Chelsea'ye 12 milyon euro'luk bonservis bedeli ile transfer olan Gabonlu golcü, 9 Premier Lig maçında toplamda 395 dakika forma giyip 1 gol atınca gözden düştü.