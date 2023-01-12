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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta B planı Aubameyang!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın forvet arayışlarında gündem oldukça yoğun. Siyah-beyazlılar, Aboubakar transferinde pürüz çıkması durumunda Aubameyang için Chelsea’nin kapısı çalınacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta B planı Aubameyang!

Aboubakar ile prensip anlaşmasına varılmasına rağmen, Beşiktaş yönetimi B planını da hazırda tutuyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta B planı Aubameyang!

Menajerler kulübe pek çok öneri ile gelirken en fazla dikkat çeken öneri ise Pierre-Emerick Aubameyang oldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta B planı Aubameyang!

Sezon başında Barcelona'dan Chelsea'ye 12 milyon euro'luk bonservis bedeli ile transfer olan Gabonlu golcü, 9 Premier Lig maçında toplamda 395 dakika forma giyip 1 gol atınca gözden düştü.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta B planı Aubameyang!

Chelsea formasıyla bu sezon hiç bir maçta 90 dakika sahada kalamayan Aubameyang, İngiltere'de iş yapan menajerler tarafından Beşiktaş'ın gündemine getirildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta B planı Aubameyang!

Güneş, Weghorst'un yerine önüne getirilen isimlerden sadece Aubameyang'a onay verdi.

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