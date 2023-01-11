TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta B planı hazır! Weghorst'un yerine...

Beşiktaş'ta golcü transferi için arayışlar hız kazandı. Kara Kartal'da Kasımpaşa maçı sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Hollandalı yıldız golcü Wout Weghorst'un Manchester United ile anlaştığı iddiaları sonrası siyah-beyazlı taraftarlar büyük şok yaşadı.
Beşiktaş'ta golcü transferi için arayışlar hız kazandı. Kara Kartal'da Kasımpaşa maçı sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Hollandalı yıldız golcü Wout Weghorst'un Manchester United ile anlaştığı iddiaları sonrası siyah-beyazlı taraftarlar büyük şok yaşadı.
Hollandalı golcünün Ada'ya gitme ihtimali nedeniyle golcü arayışları hız kazandı. Eski yıldızı Vincent Abobukar ile görüşmelerini sürdüren Kartal'ın B planı da hazır.
Takvim'in haberine göre; Siyah-beyazlılar Fulham'da oynayan 27 yaşındaki Brezilyalı golcü Carlos Vinicius'u listesine ekledi. Beşiktaş, Brezilyalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.