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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta B planı hazır! Weghorst'un yerine...

Son dakika spor haberi: Weghorst'un Manchester United ile görüşmeler yapması üzerine harekete geçen Beşiktaş yönetimi golcü alternatiflerini belirledi. Vincent Aboubakar ile de görüşmelerini sürdüren Kara Kartal, İngiliz ekibi Fulham’da forma giyen Carlos Vinicius’u B planı olarak belirledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta B planı hazır! Weghorst'un yerine...

Beşiktaş'ta golcü transferi için arayışlar hız kazandı. Kara Kartal'da Kasımpaşa maçı sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Hollandalı yıldız golcü Wout Weghorst'un Manchester United ile anlaştığı iddiaları sonrası siyah-beyazlı taraftarlar büyük şok yaşadı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta B planı hazır! Weghorst'un yerine...

Hollandalı golcünün Ada'ya gitme ihtimali nedeniyle golcü arayışları hız kazandı. Eski yıldızı Vincent Abobukar ile görüşmelerini sürdüren Kartal'ın B planı da hazır.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta B planı hazır! Weghorst'un yerine...

Takvim'in haberine göre; Siyah-beyazlılar Fulham'da oynayan 27 yaşındaki Brezilyalı golcü Carlos Vinicius'u listesine ekledi. Beşiktaş, Brezilyalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.


TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta B planı hazır! Weghorst'un yerine...

Yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 5 milyon Euro piyasa değeri olan Carlos Vinicius, takımında bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamadı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta B planı hazır! Weghorst'un yerine...

Ligde sadece 10 maçta görev alan Vinicius'un golü bulunmuyor. Beşiktaş'ın bonservisi elinde olan Venezuela'lı yıldız golcü Salomon Rondon'la da ilgilendiği iddia edildi. 16 Aralık'tan beri kulüpsüz olan Rondon, kariyerinde 165 gole imza attı. Fulham forması giyen Brezilyalı Carlos Vinicius'un Fulham ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

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