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Selçuk İnan Beşiktaşlı Francisco Montero'ya talip oldu!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılarda uzun süredir ayrılığı konuşulan Francisco Montero'ya dair yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Francisco Montero'yu takımına transfer etmek istiyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 12:23
Selçuk İnan Beşiktaşlı Francisco Montero'ya talip oldu!

Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Francisco Montero için Selçuk İnan'ın ekibi Kasımpaşa SK devreye girdi.

Selçuk İnan Beşiktaşlı Francisco Montero'ya talip oldu!

Akşam'ın haberine göre, ilk teknik direktörlük deneyimini Kasımpaşa'da yaşayan Selçuk İnan, Francisco Montero hamlesi ile takımındaki potansiyel yetenek seviyesini artırmak istiyor. Beşiktaş cephesinde ise Şenol Güneş'ten transfere izin çıktı. 23 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak transferi gündemde.

Selçuk İnan Beşiktaşlı Francisco Montero'ya talip oldu!

FRANCISCO MONTERO'YU BİRKAÇ KULÜP İSTİYOR
Francisco Montero'nun kiralanmasına sıcak bakan Beşiktaş'ın önünde birkaç seçenek var. Gelen haberlere göre Süper Lig'den 3 kulüp İspanyol oyuncuyu istiyor.

Selçuk İnan Beşiktaşlı Francisco Montero'ya talip oldu!

23 yaşındaki oyuncu teklifleri değerlendirmeyi düşünürse devre arasında bu 3 kulüpten birine kiralanacak.

Selçuk İnan Beşiktaşlı Francisco Montero'ya talip oldu!

Ayrıca oyuncuya ilgili olan 3 kulüpten biri Kasımpaşa olurken, diğeri de yine bir başka İstanbul ekibi olan Fatih Karagümrük. Eğer anlaşma sağlanırsa Beşiktaş'ta devre arası ayrılacak isimlere bir yenisi daha eklenmiş olacak. Montero, bu sezon Beşiktaş ile 4 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı.

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