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Nathan Redmond göze girdi

Daha önce devre arasında gönderileceği yönünde haberler çıkan Redmond kalacak gibi görünüyor. Kasımpaşa maçındaki oyunuyla göz dolduran kanat oyuncusu, Şenol Güneş'in gözüne girdi. İngiliz futbolcuyu forvet arkasında oynatan usta hocanın, formundan memnun kaldığı ve sezonun kalanında yine o bölgede görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Nathan Redmond göze girdi
Daha önce devre arasında gönderileceği yönünde haberler çıkan Redmond kalacak gibi görünüyor. Kasımpaşa maçındaki oyunuyla göz dolduran kanat oyuncusu, Şenol Güneş'in gözüne girdi. İngiliz futbolcuyu forvet arkasında oynatan usta hocanın, formundan memnun kaldığı ve sezonun kalanında yine o bölgede görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi.
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