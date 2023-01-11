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Josef de Souza Beşiktaş'tan ayrılıyor! Transfer için 3 kulüp devrede

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılarda, tecrübeli futbolcu Josef de Souza ayrılığı yaşanacak. Beşiktaş, Josef'e sözleşme yenileme teklifi yapmazken, Josef'in önümüzdeki günlerde gelecek teklifleri dinlemeye alacağı kaydedildi. Öte yandan Josef'e 3 kulüp talip oldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 11:37
Josef de Souza Beşiktaş'tan ayrılıyor! Transfer için 3 kulüp devrede

TNT Sports muhabiri Rodrigo Fragoso'nun haberine göre; Josef'e Beşiktaş'tan sözleşme yenileme teklifi gelmedi.

Josef de Souza Beşiktaş'tan ayrılıyor! Transfer için 3 kulüp devrede

Brezilyalının, sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Josef de Souza Beşiktaş'tan ayrılıyor! Transfer için 3 kulüp devrede

Josef, önümüzdeki günlerde istediği kulübün formasını giymek için serbest kalacak.

Josef de Souza Beşiktaş'tan ayrılıyor! Transfer için 3 kulüp devrede

3 TALİBİ VAR
Josef için eski kulüpleri Gremio, Vasco de Gama ve Sao Paulo'nun takipte olduğu vurgulandı.

Josef de Souza Beşiktaş'tan ayrılıyor! Transfer için 3 kulüp devrede

Yıldız oyuncu bu sezon 9 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

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