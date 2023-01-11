Josef de Souza Beşiktaş'tan ayrılıyor! Transfer için 3 kulüp devrede

TNT Sports muhabiri Rodrigo Fragoso'nun haberine göre; Josef'e Beşiktaş'tan sözleşme yenileme teklifi gelmedi.
TNT Sports muhabiri Rodrigo Fragoso'nun haberine göre; Josef'e Beşiktaş'tan sözleşme yenileme teklifi gelmedi.
Brezilyalının, sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Josef, önümüzdeki günlerde istediği kulübün formasını giymek için serbest kalacak.
3 TALİBİ VAR
Josef için eski kulüpleri Gremio, Vasco de Gama ve Sao Paulo'nun takipte olduğu vurgulandı.
Yıldız oyuncu bu sezon 9 maça çıkarken 1 gol kaydetti.