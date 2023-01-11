Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş onay verdi! Kartal'dan stoper atağı

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş onay verdi! Kartal'dan stoper atağı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş’in onay verdiği 23 yaşındaki Arjantinli Facundo Garces için teklif hazırlığına geçildi. Birkaç gün içinde de Colon’la resmi temaslar başlayacak. İlk teklif kiralama üzerine olacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş onay verdi! Kartal'dan stoper atağı

Bir süre önce stoper takviyesi için aday listesine giren Facundo Garces konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş onay verdi! Kartal'dan stoper atağı

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın önerisiyle izlemeye alınan 23 yaşındaki futbolcuya Şenol Güneş'ten onay çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş onay verdi! Kartal'dan stoper atağı

Siyah beyazlıların, Colon'da forma giyen Arjantinli için teklif hazırlığına başladığı ve birkaç gün içinde resmi temasların start alabileceği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin ilk teklifinin kiralama yönünde olacağı, kabul edilmemesi durumunda ise bonservis konusunda pazarlığa geçileceği de ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş onay verdi! Kartal'dan stoper atağı

Öte yandan Facundo Garces için sıcak bir haber daha duyuldu. Serie A News'ün haberine göre İtalyan ekibi Udinese'nin de oyuncuyla ilgilenmeye başladığı ileri sürüldü. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Garces'in piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş onay verdi! Kartal'dan stoper atağı

Kariyerinde toplam 85 maça çıkan oyuncu, 2 gol attı.

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