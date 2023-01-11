BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş onay verdi! Kartal'dan stoper atağı

Bir süre önce stoper takviyesi için aday listesine giren Facundo Garces konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın önerisiyle izlemeye alınan 23 yaşındaki futbolcuya Şenol Güneş'ten onay çıktı.
Siyah beyazlıların, Colon'da forma giyen Arjantinli için teklif hazırlığına başladığı ve birkaç gün içinde resmi temasların start alabileceği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin ilk teklifinin kiralama yönünde olacağı, kabul edilmemesi durumunda ise bonservis konusunda pazarlığa geçileceği de ifade edildi.