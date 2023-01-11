BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş onay verdi! Kartal'dan stoper atağı

Öte yandan Facundo Garces için sıcak bir haber daha duyuldu. Serie A News'ün haberine göre İtalyan ekibi Udinese'nin de oyuncuyla ilgilenmeye başladığı ileri sürüldü. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Garces'in piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında.