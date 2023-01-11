Haberler Beşiktaş Erik Ten Hag'dan Weghorst sorusuna yanıt!

Erik Ten Hag'dan Weghorst sorusuna yanıt!

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Wout Weghorst ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Manchester United menajeri Erik ten Hag'a Wout Weghorst'un olası transferi basın mensupları tarafından soruldu. İşte Hollandalı teknik adamın o yanıtı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 09:13
Erik Ten Hag'dan Weghorst sorusuna yanıt!

Manchester United menajeri Erik ten Hag, Beşiktaşlı Weghorst'un transferiyle ilgili ilk kez konuştu.

Erik Ten Hag'dan Weghorst sorusuna yanıt!

Hollandalı teknik adam Charlton ile oynadıkları Lig Kupası maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erik Ten Hag'dan Weghorst sorusuna yanıt!

Kış transfer döneminde Weghorst'u transfer edeceklerine dair çıkan haberlerin kendisine sorulması üzerine Hollandalı hoca, "Ne yazık ki bu konuda yorum yapamam" sözlerini kullanmakla yetindi.

Erik Ten Hag'dan Weghorst sorusuna yanıt!

Erik ten Hag'ın vatandaşı Wout Weghorst'u özellikle istediği ve takım içerisinde alacağı role kadar planladığı geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı.

Erik Ten Hag'dan Weghorst sorusuna yanıt!

Beşiktaş'ın Aboubakar transferini tamamlamasının ardından Weghorst'un kiralık sözleşmesinin feshedilip Manchester United'ın yolunu tutması bekleniyor.

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