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Beşiktaş'tan Weghorst'un ayrılığına tek şart!

Yönetim, Kasımpaşa maçında ‘Bye Bye’ diyerek ayrılacağını ima eden Weghorst için hem oyuncu hem de kulübü Burnley’e “Biz istemezsek gidemez” mesajı verdi. Beşiktaş, yeni forvet bulmadan hollandalı yıldıza izin vermiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'tan Weghorst'un ayrılığına tek şart!

Beşiktaş'ta işler karıştı. Siyah-beyazlılar Kasımpaşa galibiyetinin sevincini yaşayamadan, Weghorst'un ayrılacağı haberleriyle büyük bir şok yaşadı. Hollandalı forvetin gol sevinci sonrası tribünlere giderek "Bye bye" diyerek el sallamasının ardından bir anda manşetlere taşınan "Wout Weghorst gidiyor" haberleri Beşiktaş camiasında "Peki şimdi ne olacak?" sorularını da beraberinde getirdi. Hollandalı forvetin taraftarların önünde yapmış olduğu bu hareketin nedeni çok geçmeden ortaya çıktı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Hollandalı yıldız golcüyü kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

YÖNETİMDEN KOLAYLIK İSTEDİLER AMA!
İngilizlerin, Weghorst ile yapmış olduğu ilk görüşme olumlu geçti, oyuncu da Beşiktaş'tan ayrılmak için siyah-beyazlı yönetimden kolaylık talebinde bulundu. Ancak Beşiktaş cephesi bu ayrılığa kolay kolay izin vermeyecek gibi görünüyor. Bu nedenle Weghorst için hem oyuncu hem de bonservisi elinde bulunduran kulübü Burnley'e "Biz istemezsek gidemez" mesajı net şekilde verildi. Bununla da kalınmadı ve siyah-beyazlılar Weghorst'un ayrılığı için senelik ödenecek 2.8 milyon euro'luk kiralama bedelinin tamamını, ayrıca Ocak'ta yeni transfer yapabilmek için 5 milyon euro da para talep etti.

DÜN İDMANA ÇIKTI
Hollandalı forvetin menajeriyle yapılan ilk görüşme sonrasında anlaşma sağlanamayınca, Weghorst dün takımla birlikte idmana çıktı. Siyah-beyazlılar salı günü izin yaparken, tecrübeli forvet dün sabahki çalışmada yer aldı. Weghorst'un antrenmanda düşünceli olduğu dikkat çekti.

TEN HAAG ÇOK İSTİYOR
Hollanda basınından Kennetg Perez, ESPN programı Voetbalpraat'ta Ten Haag'ın Weghorst'u Manchester United'a istemesini; "Yaz aylarında Arnautoviç'i istiyordu, ardından taraftarlardan protestolar geldi ve sokaklara döküldüler. Weghorst'un olası transferiyle ilgili bunu henüz görmedim. Bu, taraftarların şöyle düşündüğü anlamına geliyor: Ten Hag ne yaptığını bilir! Weghorst'a ihtiyacımız olduğunu düşünürse, yaparız" şeklinde yorumladı.

9 OCAK'TA GÖRÜŞTÜLER
Weghorst'un ayrılığıyla ilgili ilk resmi görüşme 9 Ocak'ta yapıldı. Kasımpaşa maçından 2 gün sonra Hollandalı forvetin menajeri Simon Cziommer, 9 Ocak pazartesi günü siyah beyazlı yönetimiyle görüşmek için İstanbul'a geldi. Yapılan görüşmede, oyuncunun Beşiktaş'la yapmış olduğu sözleşmede herhangi bir çıkış maddesi ve bedel bulunmadığı için ve Beşiktaş oyuncuyu bırakmak noktasında yüksek bir bedel talep ettiği için taraftar anlaşamadan masadan kalktı.

DAILY EXPRESS: İMZALIYOR
İngiltere'de İngiltere'de birinci gündem Weghorst'un, Manchester United'a transferi oldu. Daily Express gazetesi haberinde "Beşiktaş'a yapılan olağanüstü teklifin ardından Weghorst, Manchester United'a imza atacak" şeklinde iddialı bir başlık kullandı. Haberde ayrıca tecrübeli forvetin Ocak transfer döneminde İngiliz ekibinin ilk tercihi olarak belirlendiği belirtildi.

SNEIJDER'DEN OLAY SÖZLER: ONUN GİBİ 300 TANE FORVET VAR!
Manchester United, bonservisi Burnley'de olan, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst'u transfer etmek için büyük bir çaba harcarken, Hollandalı eski futbolculardan flaş açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eski Galatasaraylı Sneijder, "O gerçekten Manchester United'ın ihtiyacı olan golcü mü? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Premier Lig'de Wout Weghorst gibi en az 300 tane forvet var. Manchester United'da olumlu etki yaratamaz. Bu transfer garip! Şaka olmalı" ifadelerini kullandı.

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