Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İşte sözleşme süresi

Beşiktaş ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlıların gündeminde Fransa 2. lig ekiplerinden Metz'te forma giyen Kiki Boubacar Kouyate var.
Beşiktaş ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlıların gündeminde Fransa 2. lig ekiplerinden Metz'te forma giyen Kiki Boubacar Kouyate var.
NTV'nin haberine göre Malili stoper için Metz'e teklifini sunan Beşiktaş, Fransız ekibinin yanıtını bekliyor.
4 YILLIK SÖZLEŞME PLANLANIYOR
Metz ile bonservis bedeli konusunda anlaşılması halinde Kouyate ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.