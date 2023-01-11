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Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İşte sözleşme süresi

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar forvet takviyesinin yanı sıra stoper için de girişimlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda rota Fransa'ya çevrildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 16:35
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İşte sözleşme süresi

Beşiktaş ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlıların gündeminde Fransa 2. lig ekiplerinden Metz'te forma giyen Kiki Boubacar Kouyate var.

Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İşte sözleşme süresi

NTV'nin haberine göre Malili stoper için Metz'e teklifini sunan Beşiktaş, Fransız ekibinin yanıtını bekliyor.

Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İşte sözleşme süresi

4 YILLIK SÖZLEŞME PLANLANIYOR

Metz ile bonservis bedeli konusunda anlaşılması halinde Kouyate ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İşte sözleşme süresi

2020'de 3.5 milyon Euro karşılığında Troyes'dan Metz'e transfer olan Kouyate, Fransız ekibinde 3. sezonunu geçiriyor. Metz'te 73 maça çıkan Malili stoper, 2 gol attı. Kouyate bu sezon ise 14 karşılaşmada görev yaptı. 25 yaşındaki oyuncu 21 kez de Mali milli takımı forması giydi.

Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İşte sözleşme süresi

TORMENA İÇİN SONUÇ ALINAMADI

Beşiktaş, Braga'dan Vitor Tormena için yaptığı temaslardan ise sonuç alamadı. Portekiz ekibi, Brezilyalı stoper için 6 milyon Euro bonservis bedeli talep edince görüşmeler askıya alındı.

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