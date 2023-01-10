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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmaza girdi! Süper Lig'in yıldızı listede

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sezon başında Burnley'den kiralanan Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olup olmayacağı belirsizliğini korurken, siyah-beyazlılar Hollandalı golcünün ayrılığına karşı forvet arayışlarına başladı. Al-Nassr'da kadro dışı bırakılan ve Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesini feshetmesi beklenen Vincent Aboubakar'ın gündemine alan siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcünün yüksek maaş beklentisi nedeniyle Süper Lig'in yıldızını listesine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 11:47
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmaza girdi! Süper Lig'in yıldızı listede

Manchester United ile söz kesen Wout Weghorst'un devre arasında takımdan ayrılmak istemesi üzerine santrfor arayışına giren Beşiktaş'ın gündemindeki ilk isim olan Vincent Abobukar'ın transferi çıkmaza girdi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmaza girdi! Süper Lig'in yıldızı listede

Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Kamerunlu futbolcu, bonservis bedelinin olmamasını bir koz olarak kullanıp siyah beyazlılardan yılda 3.5 milyon Euro garanti para istedi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmaza girdi! Süper Lig'in yıldızı listede

Hürriyet'in haberine göre; Rakamı yüksek bulan ve indirim talep eden Beşiktaş yönetimi olumlu yanıt alamayınca rotayı Konyaspor'da oynayan Senegalli Mame Diouf'a çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmaza girdi! Süper Lig'in yıldızı listede

Türkiye'de üçüncü yılını yaşayan Diouf, ilk iki sezonunda Hatayspor forması giydi. Bordo beyazlı takımda başarılı performans gösterip 75 resmi maçta 31 gol, 8 asist üreten 35 yaşındaki futbolcu, bu sezonun başında Konyaspor'a Transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmaza girdi! Süper Lig'in yıldızı listede

Yeşil beyazlı takımda oynadığı 12 lig karşılaşmasında 7 gol atıp 2 asist yapan Diouf, önceki gün takımının 3-3 berabere kaldığı Karagümrük maçında 3 gol birden kaydetti. Türkiye'yi çok iyi tanıması ve istikrarlı bir başarı grafiği olması nedeniyle tercih edilen Senegalli futbolcunun transferiyle ilgili çalışmaların başladığı öğrenildi.

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