TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmaza girdi! Süper Lig'in yıldızı listede

Yeşil beyazlı takımda oynadığı 12 lig karşılaşmasında 7 gol atıp 2 asist yapan Diouf, önceki gün takımının 3-3 berabere kaldığı Karagümrük maçında 3 gol birden kaydetti. Türkiye'yi çok iyi tanıması ve istikrarlı bir başarı grafiği olması nedeniyle tercih edilen Senegalli futbolcunun transferiyle ilgili çalışmaların başladığı öğrenildi.