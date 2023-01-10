Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Aboubakar Beşiktaş'a doğru! İşte o teklif

TRANSFER HABERİ: Aboubakar Beşiktaş'a doğru! İşte o teklif

Wout Weghorst ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrası Al-Nassr'dan ayrılma kararı alan yıldız futbolcunun, siyah-beyazlılara sıcak baktığı kaydedildi. İşte Beşiktaş'ın Aboubakar'a yaptığı teklif...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 21:49 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 22:29
TRANSFER HABERİ: Aboubakar Beşiktaş'a doğru! İşte o teklif

Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un takımdan ayrılma olasılığı sonrası transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar Beşiktaş'a doğru! İşte o teklif

Siyah beyazlılar, Weghorst'un ayrılık ihtimaline karşılık eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar Beşiktaş'a doğru! İşte o teklif

Kartal'ın Kamerunlu forvet için yaptığı teklif belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar Beşiktaş'a doğru! İşte o teklif

Yönetimin, 30 yaşındaki santrfora 2.5 yıllık kontrat önerdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar Beşiktaş'a doğru! İşte o teklif

Bunun yanı sıra Beşiktaş'ın Aboubakar'a 2.5 milyon Euro da yıllık ücret teklif ettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar Beşiktaş'a doğru! İşte o teklif

Aboubakar bu teklife sıcak baktığını Beşiktaş yönetimine iletti. Resmi temasların Aboubakar'ın kulübüyle olan sözleşmesini feshetmesinin ardından gerçekleşmesi bekleniyor.

DİĞER
Popstar Özlem Güneş tesettüre girdi, adını değiştirdi! "Midem bulandı o son sahnem oldu"
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSi), 1273 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek
Kadıköy'e yıldız yağacak! Ara transferin şampiyonu Fener olacak
G.Saray'dan Haji Wright bombası! Sunulan teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anlaşma sağlandı! İşte Beşiktaş'ın yeni sol beki
Operasyon başladı! 6 isimle yollar ayrılıyor
TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ESNAFA MÜJDE 📌
TOKİ ödemelerinde artış oranı yüzde kaç? - TOKİ aylık vade artış oranı kaç?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! 23:02
Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı canlı Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı canlı 22:28
Trabzonspor taraftarından Avcı'ya büyük destek! Trabzonspor taraftarından Avcı'ya büyük destek! 22:20
Aboubakar Beşiktaş'a doğru! İşte o teklif Aboubakar Beşiktaş'a doğru! İşte o teklif 21:49
G.Saray'dan Haji Wright bombası! Sunulan teklif... G.Saray'dan Haji Wright bombası! Sunulan teklif... 21:39
G.Saray'ın Güray Vural teklifi ortaya çıktı! G.Saray'ın Güray Vural teklifi ortaya çıktı! 21:35
Daha Eski
PSG'den G.Saray'a Icardi müjdesi! Transferi... PSG'den G.Saray'a Icardi müjdesi! Transferi... 21:08
İrfan Can Kahveci PFDK'ya sevk edildi! İrfan Can Kahveci PFDK'ya sevk edildi! 19:41
F.Bahçe transferi KAP'a bildirdi! F.Bahçe transferi KAP'a bildirdi! 19:03
Anlaşma sağlandı! İşte Beşiktaş'ın yeni sol beki Anlaşma sağlandı! İşte Beşiktaş'ın yeni sol beki 18:53
Parma'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! Bonservisi... Parma'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! Bonservisi... 18:44
Nuri Şahin: Hayalim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak Nuri Şahin: Hayalim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak 17:56