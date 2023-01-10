TRANSFER HABERİ: Aboubakar Beşiktaş'a doğru! İşte o teklif

Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un takımdan ayrılma olasılığı sonrası transfer çalışmaları hız kazandı.
Siyah beyazlılar, Weghorst'un ayrılık ihtimaline karşılık eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı.
Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un takımdan ayrılma olasılığı sonrası transfer çalışmaları hız kazandı.
Siyah beyazlılar, Weghorst'un ayrılık ihtimaline karşılık eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı.
Yönetimin, 30 yaşındaki santrfora 2.5 yıllık kontrat önerdiği belirtildi.
Bunun yanı sıra Beşiktaş'ın Aboubakar'a 2.5 milyon Euro da yıllık ücret teklif ettiği kaydedildi.
Aboubakar bu teklife sıcak baktığını Beşiktaş yönetimine iletti. Resmi temasların Aboubakar'ın kulübüyle olan sözleşmesini feshetmesinin ardından gerçekleşmesi bekleniyor.