Topbaşı bugün

Son maçında Kasımpaşa'yı 2-1'le geçen Beşiktaş, Konya sınavının hazırlıklarına ara vermeden başlarken dünü ise izinli geçirdi. Teknik patron Şenol Güneş, siyah beyazlı futbolculara bir gün dinlenme fırsatı verdi. Beşiktaş, bugün tekrar topbaşı yapacak. Konyaspor maçının çalışmaları sürecek. Taktik denemeler yapılacak.
Son maçında Kasımpaşa'yı 2-1'le geçen Beşiktaş, Konya sınavının hazırlıklarına ara vermeden başlarken dünü ise izinli geçirdi. Teknik patron Şenol Güneş, siyah beyazlı futbolculara bir gün dinlenme fırsatı verdi. Beşiktaş, bugün tekrar topbaşı yapacak. Konyaspor maçının çalışmaları sürecek. Taktik denemeler yapılacak.