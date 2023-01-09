Haberler Beşiktaş Weghorst gidiyor

Weghorst gidiyor

Hollandalı golcü, yönetime M. United'a gitmek istediğini söyledi. Beşiktaş ile Weghorst'un menajeri bugün masaya oturacak. Burnley de Beşiktaş'ın onayını almaya çalışacak. Al Nassr’dan ayrılacak olan Kamerunlu forvetle temasa geçildi. Abou’nun yıllık 2.6 milyon euro istediği belirtildi. Görüşmeler sürüyor. Beşiktaş’ı transferde hareketli günler bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Weghorst gidiyor

Sezon başında Burnley'den kiralanan Wout Weghorst, sezonu tamamlamadan ayrılacak gibi duruyor. Kasımpaşa maçında attığı golden sonra veda eder gibi hareketlerde bulunan Weghorst, maç sonunda da stadın çimlerinde uzun süre tribünlere ve taraftara bakarak adeta vedayı doğruladı. İlk başta yalanlanan Manchester United ilgisi, maç bitiminde kabul edildi ve Hollandalı yıldızın transfer süreci başladı. Burnley, Weghorst'un satışı veya yeniden kiralanması için başka bir kulüple anlaşırsa Beşiktaş ile yeniden masaya oturacak ve siyah beyazlıların onay vermesi halinde ayrılık gerçekleşecek. Burada en önemli kriter ise Weghorst'un tutumu. Kasımpaşa maçından sonra yönetimle görüştüğü belirtilen Weghorst'un Manchester United'a gitmek istediğini söylediği öğrenildi. Yönetimin Hollandalı oyuncunun menajeriyle bugün bir görüşme yapacağı belirtilirken Wout'un gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Wout Weghorst konusunda yaşanan ani ve sıcak gelişme Beşiktaş'ı kırmızı alarma geçirdi. Sol bek, orta saha, kanat transferi derken bir de forvet takviyesi çıktı. Hollandalı golcünün yüksek ihtimalli ayrılığı durumunda ise yerine getirilecek isim bulundu. O da herkesin tanıdığı Vincent Aboubakar... Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun gelişi sonrası kadroda düşünülmeyen Aboubakar, Beşiktaş'ın can simidi oldu. Siyah beyazlı yönetimin, 30 yaşındaki Kamerunlu forvete teklif yapmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.

Hatta transfer komitesinin, Arap ekibinden ayrılmaya hazırlanan tecrübeli golcü ile ilk temaslara bile başladığı ifade ediliyor. Alınan ilk bilgilere göre Aboubakar'ın Beşiktaş'tan 2.6 milyon euro net yıllık ücret istediği dile getirildi. Aboubakar'la anlaşma sağlanması durumunda Weghorst'un ayrılışına onay verilecek. Aksi takdirde Beşiktaş, Weghorst'un takımda kalmasını isteyecek. Öte yandan Aboubakar henüz sözleşme feshi için kulübü Al-Nassr'la anlaşma sağlamadı. Aboubakar, bu sezon Al-Nassr'da 12 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı.

PLASE BOUPENDZA

Aboubakar'ın öncelikli olduğu listede bir diğer forvet adayının da yine Süper Lig'in yakından tanıdığı Aaron Boupendza olduğu öğrenildi. Bir başka Arabistan takımı Al-Shabab'da forma giyen 26 yaşındaki Gabon'lu santrfor için kulübüne kiralaka teklifi yapılabileceği belirtildi. Sezon başında da görüşmeler yapılan Boupendza'nın takımında mutsuz olması bu transferin önünü açan en büyük etken olarak görülürken, Türkiye'ye dönmek istemesi de Beşiktaş'ın elini güçlendirebilir. Siyah beyazlılar, Aboubakar konusunda anlaşma ağlayamazsa rotayı hemen Boupendza'ya çevirip işi bitirmeye çalışacak. Boupendza bu sezon sadeçe 8 maça çıkıp 3 gol, 3 asist üretti.

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