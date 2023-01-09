Weghorst Beşiktaş'tan ayrılıyor! Görüşmeler başladı

Beşiktaş, Hollandalı golcüsü Wout Weghorst ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
A Spor'un haberine göre siyah beyazlılarda, konuya ilişkin görüşmeler başladı.
CEYHUN KAZANCI VE MENAJERİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Weghorst'un menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.
'BYE BYE' DEMİŞTİ
Weghorst, Beşiktaş'ın son olarak oynadığı Kasımpaşa maçında, attığı gol sonrası taraftarlara ayrılık menajerini vermişti.
Hollandalı futbolcu, Beşiktaş tribünlerine eliyle kalp işareti yapmış ve'bye bye' demişti.