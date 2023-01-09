Mesai başladı

Kasımpaşa engelini kayıpsız geçen Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Konya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Şenol Güneş yönetiminde ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman; 5'e 2 pas, stretching çalışması, minyatür kale maç ve dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamlandı.
Kasımpaşa engelini kayıpsız geçen Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Konya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Şenol Güneş yönetiminde ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman; 5'e 2 pas, stretching çalışması, minyatür kale maç ve dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamlandı.