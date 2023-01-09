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Mesai başladı

Kasımpaşa engelini kayıpsız geçen Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Konya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Şenol Güneş yönetiminde ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman; 5'e 2 pas, stretching çalışması, minyatür kale maç ve dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Mesai başladı
Kasımpaşa engelini kayıpsız geçen Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Konya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Şenol Güneş yönetiminde ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman; 5'e 2 pas, stretching çalışması, minyatür kale maç ve dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamlandı.
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