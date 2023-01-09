Her şey size bağlı!

Beşıktaş teknik direktörü Şenol Güneş dünkü yenileme antrenmanı öncesinde takıma kısa bir konuşma yaptı. Usta hoca, oyuncularını üst üste gelen galibiyetler nedeniyle kutlarken, "Daha da iyi olabiliriz. Bu tamamen sizin kazanma isteğinize bağlı" diye konuştu. Her hafta daha iyiye gittiklerini söyleyen Şenol Güneş ayrıca "Galibiyetler geldikçe bu öz güven olarak size geri dönecek. Sizden tek isteğim mücadeleyi asla bırakmayın" ifadelerini kullandı. Bu arada Mert Günok tercihi nedeniyle formaya hasret kalan Ersin Destanoğlu ile de bir görüşme yapan siyah beyazlı hoca, "Seni unutmuş değilim. Sadece daha hazır olmanı bekliyorum" sözleriyle motive ettiği belirtildi. Öte yandan Dele Alli'ye Kasımpaşa sınavında da şans vermeyen tecrübeli çalıştırıcının İngiliz oyuncuyu tamamen sildiği ve yönetimle yaptığı toplantıda "Şu an kalması da gitmesi de takım için bir şey değiştirmez. Yabancı kontenjanı açmak için gönderebilirsiniz" dediği alınan bilgiler arasında.