Evinde Kartal

Kasımpaşa'yı mağlup ederek yoluna devam eden Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon evinde 20 puan topladı. Taraftarlarının desteğiyle coşan siyah-beyazlılar, iç sahada oynadıkları 9 müsabakada 5 galibiyet elde ederken sadece 1 kez mağlup oldu. 2 maçta ise sahadan 1 puan ile ayrıldı. Kayserispor, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Ümraniyespor, Adana Demirspor ve Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başaran Kara Kartal, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile berabere kalırken iç sahadaki tek mağlubiyetini ise Başakşehir'e karşı aldı.