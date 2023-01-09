Haberler Beşiktaş Evinde Kartal

Evinde Kartal

Beşiktaş, Vodafone Park’ta 20 puan topladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Evinde Kartal
Kasımpaşa'yı mağlup ederek yoluna devam eden Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon evinde 20 puan topladı. Taraftarlarının desteğiyle coşan siyah-beyazlılar, iç sahada oynadıkları 9 müsabakada 5 galibiyet elde ederken sadece 1 kez mağlup oldu. 2 maçta ise sahadan 1 puan ile ayrıldı. Kayserispor, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Ümraniyespor, Adana Demirspor ve Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başaran Kara Kartal, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile berabere kalırken iç sahadaki tek mağlubiyetini ise Başakşehir'e karşı aldı.
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme! Herkes o paylaşımı konuşuyor...
Hande Erçel ve Hakan Sabancı arasında aşk yaşanıyor deniliyordu! O gerçek ortaya çıktı! Bakın nerede buluşuyorlarmış...
Beşiktaş'tan ManU'ya Weghorst cevabı!
Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aboubakar olmazsa o gelecek!
Atiba özür diledi
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
MSB ve Jandarma bünyesine 5 bin kadın ve erkek personel alımı!
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı! İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı! 01:46
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı! İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı! 01:46
Arda Turan'a Madrid'de sevgi gösterisi! Arda Turan'a Madrid'de sevgi gösterisi! 01:42
Arda Turan'a Madrid'de sevgi gösterisi! Arda Turan'a Madrid'de sevgi gösterisi! 01:40
Barça zirvede yalnız kaldı! Barça zirvede yalnız kaldı! 01:37
Barça zirvede yalnız kaldı! Barça zirvede yalnız kaldı! 01:37
Daha Eski
Beşiktaş'tan ManU'ya Weghorst cevabı! Beşiktaş'tan ManU'ya Weghorst cevabı! 01:04
Roma puanı son dakikada kurtardı! Roma puanı son dakikada kurtardı! 00:49
Roma puanı son dakikada kurtardı! Roma puanı son dakikada kurtardı! 00:49
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:44
G.Saray Chelsea'nin yıldızını kapıyor! G.Saray Chelsea'nin yıldızını kapıyor! 00:44
Dış basından flaş derbi yorumu: Evinde küçük düşürdü! Dış basından flaş derbi yorumu: Evinde küçük düşürdü! 00:31