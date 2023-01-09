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Beşiktaş'tan Weghorst ve transfer açıklaması! "İnisiyatif..."

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların Hollandalı golcüsü Weghorst'un, Manchester United'a transfer olması beklenirken, Beşiktaş'tan konuuya ilişkin açıklama geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 16:45 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 16:50
Beşiktaş'tan Weghorst ve transfer açıklaması! "İnisiyatif..."

Beşiktaş, Weghorst'un transferine ilişkin açıklama yayınladı.

İşte o açıklama:

Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.

Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir.

Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz.

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