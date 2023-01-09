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Beşiktaş'ta Aboubakar olmazsa hedef Boupendza!

Beşiktaş Al Nassr’dan ayrılacak olan Kamerunlu forvetle temasa geçildi. Abou’nun yıllık 2.6 milyon euro istediği belirtildi. Görüşmeler sürüyor. Beşiktaş’ı transferde hareketli günler bekliyor. Vincent Aboubakar’da pürüz çıkarsa rota Gabonluya çevrilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta Aboubakar olmazsa hedef Boupendza!

Aboubakar'ın öncelikli olduğu listede bir diğer forvet adayının da yine Süper Lig'in yakından tanıdığı Aaron Boupendza olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta Aboubakar olmazsa hedef Boupendza!

Bir başka Arabistan takımı Al-Shabab'da forma giyen 26 yaşındaki Gabon'lu santrfor için kulübüne kiralaka teklifi yapılabileceği belirtildi.

Beşiktaş'ta Aboubakar olmazsa hedef Boupendza!

Sezon başında da görüşmeler yapılan Boupendza'nın takımında mutsuz olması bu transferin önünü açan en büyük etken olarak görülürken, Türkiye'ye dönmek istemesi de Beşiktaş'ın elini güçlendirebilir.

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