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Zor ama güzel oldu

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı mağlup ederek Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 06:50
Zor ama güzel oldu
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı mağlup ederek Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini aldı. Taraftarının desteğiyle maça iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar ilk gole 28. dakikada ulaştı. Salih savunmanın üzerinden aşırtarak Cenk Tosun'a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 45+6'da ise Redmond'un ara pasında Weghorst sol çaprazından şutunu çekti, Ertuğrul'un altından giden top ağlarla buluştu: 2-0.

MERT GÜNOK DEVLEŞTİ

Kasımpaşa 69. dakikada farkı bire indirdi. Atiba'dan topu kapan Fall'un ceza alanına girerek sağdan içeri çevirdiği ortasına yükselen Ahmet Engin'in, kafa vuruşunda top Mert Günok'un solundan ağlarla buluştu: 2-1. Beşiktaş için gerilimli anlar başlarken Mert başarılı kurtarışlarıyla öne çıktı. İlk yarıda 22'de Ben Ouanes ve 43'te Fall'ın net vuruşlarını çıkaran Kartal'ın file bekçisi, 89'da ise Graovac'ı durdurdu ve galibiyetin mimarı oldu.
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