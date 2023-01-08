Vodafone Park paşası!

Tecrübeli oyuncu bu sezon oyna - dığı 15 lig maçında 5'inci kez rakip file - leri havalandırırken, 1 de asist yapmıştı. Toplamda 6 gole direkt katkı yapan Cenk Tosun, 63'te yerini Atiba'yı bıraktı. Son 7 lig maçında 5 gol kaydeden yıldız for - vet, bu gollerin 4'ünü Şenol Güneş gel - dikten sonra kaydetti. Cenk Tosun maç sonu yaptığı açıklamada, "Zor bir 90 da - kika olacağını biliyorduk. Üç puanı almak çok önemliydi" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli oyuncu bu sezon oyna - dığı 15 lig maçında 5'inci kez rakip file - leri havalandırırken, 1 de asist yapmıştı. Toplamda 6 gole direkt katkı yapan Cenk Tosun, 63'te yerini Atiba'yı bıraktı. Son 7 lig maçında 5 gol kaydeden yıldız for - vet, bu gollerin 4'ünü Şenol Güneş gel - dikten sonra kaydetti. Cenk Tosun maç sonu yaptığı açıklamada, "Zor bir 90 da - kika olacağını biliyorduk. Üç puanı almak çok önemliydi" ifadelerini kullandı.
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