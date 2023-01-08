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Vodafone Park paşası!

Cenk Tosun, Kanadalı forvet Cyle Larin’in Vodafone Park’ta 23 golle ‘“en çok gol atan oyuncu” rekorunu dün egale etti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 06:50
Vodafone Park paşası!
Beşiktaş'ın yıldız forveti Cenk Tosun, gollerini sıralamaya devam ediyor. Dün sahaya ilk 11'de kaptan olarak çıkan Tosun Paşa, takımını 28'inci dakikada öne geçiren isim oldu. Cenk Tosun, Salih'in asistinde ceza sahasında içerisinde yaptığı tek vuruşla topu filele - re gönderirken takımını öne geçirdi. Cenk Tosun bu golle siyah beyazlı formayla Vo - dafone Park'ta en çok gol atan oyuncu re - korunu egale etti. Tosun Paşa, Vodafone Park çimlerinde 23. kez gol sevinci yaşa - dı. Cyle Larin, 41 maçta attığı 23 golle Vo - dafone Park'ta en fazla gol atan oyuncu rekorunu tek başında elinde tutuyordu.

Tecrübeli oyuncu bu sezon oyna - dığı 15 lig maçında 5'inci kez rakip file - leri havalandırırken, 1 de asist yapmıştı. Toplamda 6 gole direkt katkı yapan Cenk Tosun, 63'te yerini Atiba'yı bıraktı. Son 7 lig maçında 5 gol kaydeden yıldız for - vet, bu gollerin 4'ünü Şenol Güneş gel - dikten sonra kaydetti. Cenk Tosun maç sonu yaptığı açıklamada, "Zor bir 90 da - kika olacağını biliyorduk. Üç puanı almak çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

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