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TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst'un menajeri İstanbul'a geliyor!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Kasımpaşa'ya attığı golün ardından tribünlere veda etmişti. Yıldız ismin, Manchester United'la görüştüğü ifade edilirken yeni bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 12:18 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 14:16
TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst'un menajeri İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş'ın sezon başı İngiliz ekibi Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst, sezonu tamamlamadan ayrılacak gibi duruyor.

TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst'un menajeri İstanbul'a geliyor!

Süper Lig'deki performansına Dünya Kupası'nda attığı golleri de ekleyen ve bir anda Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Hollandalı golcü için dün gece oldukça hareketli geçti. Kasımpaşa maçında attığı golden sonra veda eder gibi hareketlerde bulunan Weghorst, maç sonunda da stadın çimlerinde uzun süre tribünlere ve taraftara bakarak adeta vedayı doğrulamış oldu. Maç esnasında önce Fransız, sonra Türk basını ve ardından İngiliz basınında patlayan haberlerin ardından, ilk başta yalanlanan Manchester United ilgisi, maç bitiminde kabul edildi ve Hollandalı yıldızın transfer süreci başlamış oldu. İşte Weghorst'ta son durum:

TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst'un menajeri İstanbul'a geliyor!

WEGHORST, MANCHESTER UNITED İDDİALARINI DOĞRULADI VE AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Beşiktaş yönetimi ve sportif direktörü, Weghorst için kendilerine bir teklif gelmediğini açıkladı. Ancak olası teklifin Premier Lig'in güçlü temsilcisi Manchester United veya başka bir Avrupa takımından olması halinde kendilerine değil, Burnley'e olacağının altı da özellikle çizildi. Burnley F.C, Weghorst'un satışı veya yeniden kiralanması için başka bir kulüple anlaşırsa Beşiktaş ile yeniden masaya oturacak ve siyah beyazlıların onay vermesi halinde ayrılık gerçekleşecek. Burada en önemli kriter ise Weghorst'un tutumu. Beşiktaş yönetimi, her ne kadar 'izin vermezsek gidemez' dese de, Manchester United'da oynama şansı yakalamış bir futbolcuya bu izni vermezlerse, yaşayacağı psikolojik durumun çok olumsuz yansımalarını da göz ardı etmiyor. Alınan son bilgilere göre Wout Weghorts, Manchester United fırsatını kesinlikle kaçırmak istemiyor ve ayrılmanın eşiğinde.

TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst'un menajeri İstanbul'a geliyor!

Dün akşam oynanan Kasımpaşa maçından sonra yönetimle bu konuyu konuşan Weghorst, Manchester United'la görüşmelerde bulunduklarını ve ayrılmak istediğini açıkça söyledi. Yönetim ise resmi prosedürleri yıldız oyuncuya hatırlatarak, Burnley ve Manchester United'ın kendilerine resmi teklifi getirmesini beklemeye geçti. Oldukça duygusal bir konuşma yaptığı öğrenilen Hollandalı oyuncunun, transferinin nereye varacağı önümüzdeki birkaç gün içinde netleşecek.

TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst'un menajeri İstanbul'a geliyor!

MENAJERİ GELİYOR

Bu arada, Hollandalı futbolcunun menajerinin yarın İstanbul'a geleceği ve başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşeceği öğrenildi.

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