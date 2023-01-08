Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kararını yönetimi iletti!

TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kararını yönetimi iletti!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Kasımpaşa'ya attığı golün ardından tribünlere veda etmişti. Yıldız ismin, Manchester United'la görüştüğü ifade edilirken yeni bir gelişme yaşandı. Maç sonrası siyah-beyazlı yönetimle görüşen golcü oyuncu, bunları söyledi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 12:18
TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kararını yönetimi iletti!

Beşiktaş'ın sezon başı İngiliz ekibi Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst, sezonu tamamlamadan ayrılacak gibi duruyor.

TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kararını yönetimi iletti!

Süper Lig'deki performansına Dünya Kupası'nda attığı golleri de ekleyen ve bir anda Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Hollandalı golcü için dün gece oldukça hareketli geçti. Kasımpaşa maçında attığı golden sonra veda eder gibi hareketlerde bulunan Weghorst, maç sonunda da stadın çimlerinde uzun süre tribünlere ve taraftara bakarak adeta vedayı doğrulamış oldu. Maç esnasında önce Fransız, sonra Türk basını ve ardından İngiliz basınında patlayan haberlerin ardından, ilk başta yalanlanan Manchester United ilgisi, maç bitiminde kabul edildi ve Hollandalı yıldızın transfer süreci başlamış oldu. İşte Weghorst'da son durum:

TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kararını yönetimi iletti!

WEGHORST, MANCHESTER UNITED İDDİALARINI DOĞRULADI VE AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Beşiktaş yönetimi ve sportif direktörü, Weghorst için kendilerine bir teklif gelmediğini açıkladı. Ancak olası teklifin Premier Lig'in güçlü temsilcisi Manchester United veya başka bir Avrupa takımından olması halinde kendilerine değil, Burnley'e olacağının altı da özellikle çizildi. Burnley F.C, Weghorst'un satışı veya yeniden kiralanması için başka bir kulüple anlaşırsa Beşiktaş ile yeniden masaya oturacak ve siyah beyazlıların onay vermesi halinde ayrılık gerçekleşecek.

TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kararını yönetimi iletti!

Burada en önemli kriter ise Weghorst'un tutumu. Beşiktaş yönetimi, her ne kadar 'izin vermezsek gidemez' dese de, Manchester United'da oynama şansı yakalamış bir futbolcuya bu izni vermezlerse, yaşayacağı psikolojik durumun çok olumsuz yansımalarını da göz ardı etmiyor. Alınan son bilgilere göre Wout Weghorts, Manchester United fırsatını kesinlikle kaçırmak istemiyor ve ayrılmanın eşiğinde.

TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kararını yönetimi iletti!

Dün akşam oynanan Kasımpaşa maçından sonra yönetimle bu konuyu konuşan Weghorst, Manchester United'la görüşmelerde bulunduklarını ve ayrılmak istediğini açıkça söyledi. Yönetim ise resmi prosedürleri yıldız oyuncuya hatırlatarak, Burnley ve Manchester United'ın kendilerine resmi teklifi getirmesini beklemeye geçti. Oldukça duygusal bir konuşma yaptığı öğrenilen Hollandalı oyuncunun, transferinin nereye varacağı önümüzdeki birkaç gün içinde netleşecek.

DİĞER
Ebru Gündeş 'Dön Ne Olur'u söyleyen Melike Şahin'e övgüler yağdırdı
Galatasaraylı Dries Mertens ve Hadise gecelerde! Sabaha kadar eğlendiler Mehmet Dinçerler sorusunu duyan Hadise'den bomba bakış!
G.Saray Chelsea'nin yıldızını kapıyor!
F.Bahçe'de Hazard bombası patlıyor! Jesus...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan flaş Zorbay Küçük iddiası! "Göreceksiniz..."
O isme şok eleştiri! "İnanılmaz kötü..."
Hac kura sorgulama ekranı Diyanet 2023
15 tatil ne zaman başlayacak 2023?
Fenerbahçe Galatasaray maçında hava nasıl olacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe derbiye nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar F.Bahçe derbiye nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar 12:45
Mert Hakan 10 milyona satılacak mı? Resmi açıklama... Mert Hakan 10 milyona satılacak mı? Resmi açıklama... 12:42
Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kararını yönetimi iletti Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kararını yönetimi iletti 12:18
Dev derbi saat kaçta? Dev derbi saat kaçta? 12:05
Milan - Roma maçı saat kaçta? Milan - Roma maçı saat kaçta? 11:49
Derbinin VAR'ı belli oldu! Derbinin VAR'ı belli oldu! 11:49
Daha Eski
Sampdoria - Napoli maçı saat kaçta? Sampdoria - Napoli maçı saat kaçta? 11:46
Spezia - Lecce maçı saat kaçta? Spezia - Lecce maçı saat kaçta? 11:42
Lazio - Empoli maçı saat kaçta? Lazio - Empoli maçı saat kaçta? 11:37
Salernitana - Torino maçı saat kaçta? Salernitana - Torino maçı saat kaçta? 11:33
F.Bahçe'de Hazard bombası patlıyor! Jesus... F.Bahçe'de Hazard bombası patlıyor! Jesus... 11:10
Doncic alev aldı! Mavericks kazandı Doncic alev aldı! Mavericks kazandı 11:00