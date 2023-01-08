Haberler Beşiktaş Şenol Güneş: Kazanmak önemli

Şenol Güneş: Kazanmak önemli

Siyah-beyazlı teknik direktör, 3 puanı aldıkları için mutlu olduğunu dile getirdi. Galibiyetlerle devam edip, zirveyi yakalamak istediklerini söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 06:50
Şenol Güneş: Kazanmak önemli
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Kolay bir maç olmadı. Rakibimiz de pozisyonlar yakaladı. Kalecimiz Mert güzel kurtarışlar yaptı. Daha sonra Cenk ve Weghorst'la golleri bulduk. Kazanmak önemliydi. Galibiyetlerle devam etmek istiyoruz" dedi. Öte yandan Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kez bir takımdaki dönemine evindeki ilk üç Süper Lig maçını kazanarak başladı. Siyah-beyazlılar, Güneş ile Dolmabahçe'de konuk ettiği Ümraniyespor (5-2), Adana Demirspor (1-0) ve Kasımpaşa'yı (2-1) puansız gönderdi. Güneş daha önce Trabzonspor'da (2004- 05 / 4G) ve Boluspor'da (1989-90 / 3G) aynı başarıyı elde etmişti
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