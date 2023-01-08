Şenol Güneş: Kazanmak önemli

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Kolay bir maç olmadı. Rakibimiz de pozisyonlar yakaladı. Kalecimiz Mert güzel kurtarışlar yaptı. Daha sonra Cenk ve Weghorst'la golleri bulduk. Kazanmak önemliydi. Galibiyetlerle devam etmek istiyoruz" dedi. Öte yandan Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kez bir takımdaki dönemine evindeki ilk üç Süper Lig maçını kazanarak başladı. Siyah-beyazlılar, Güneş ile Dolmabahçe'de konuk ettiği Ümraniyespor (5-2), Adana Demirspor (1-0) ve Kasımpaşa'yı (2-1) puansız gönderdi. Güneş daha önce Trabzonspor'da (2004- 05 / 4G) ve Boluspor'da (1989-90 / 3G) aynı başarıyı elde etmişti