Beşiktaş'a transfer yanıtı! Sambacı stoper el yaktı

Beşiktaş'ın stoperdeki ilk hedefi Portekiz ekibi Braga'da forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Tormena...
Beşiktaş'ın stoperdeki ilk hedefi Portekiz ekibi Braga'da forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Tormena...
A Spor'un haberine göre savunmasında Francisco Montero ile yollarını ayırmak isteyen siyah beyazlılar, Tormena için Braga'ya 3 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
Portekiz ekibi Braga ise Beşiktaş'a beklemediği bir yanıt verdi.
Vole'nin haberine göre Braga futbolcu için 8 milyon euro sözleşme fesih bedeli talep etti.
Braga, transfer söylentileri nedeniyle Brezilyalı futbolcuya 2 maçtır kadrosunda yer vermiyor. Sambacı stoper, 2020-21 sezonunda Braga'ya 700 bin euro bonservis bedeliyle Gil Vincente'den gelmişti.