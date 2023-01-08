Ozan Tufan tepkisi!

Beşiktaşlı taraftarlar, Kasımpaşa maçı öncesinde transferi gündemde olan oyuncu için "Ozan Tufan'ı istemiyoruz" tezahüratları yaparak tepki gösterdiler. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Ozan Tufan transferi için, "Hocamız Ozan Tufan'ı Bursaspor'dayken de istemişti, fakat o dönemde alamamıştık. Şenol Güneş'in futbol aklı, Beşiktaş'ın aklı. Hocamızın raporu ve istekleri doğrultusunda gerekli adımları atacağız" şeklinde konuşmuştu.
Beşiktaşlı taraftarlar, Kasımpaşa maçı öncesinde transferi gündemde olan oyuncu için "Ozan Tufan'ı istemiyoruz" tezahüratları yaparak tepki gösterdiler. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Ozan Tufan transferi için, "Hocamız Ozan Tufan'ı Bursaspor'dayken de istemişti, fakat o dönemde alamamıştık. Şenol Güneş'in futbol aklı, Beşiktaş'ın aklı. Hocamızın raporu ve istekleri doğrultusunda gerekli adımları atacağız" şeklinde konuşmuştu.