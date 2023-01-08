Haberler Beşiktaş ManU'ya mı gidiyor?

ManU'ya mı gidiyor?

Hafif sakatlığı bulunan Salih Uçan, Kasımpaşa karşısında ilk 11'deki yerini aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 06:50
ManU'ya mı gidiyor?
Tecrübeli futbolcu, 28. dakikada Cenk'i klas bir pasla defans arkasına kaçırdı ve Beşiktaş'ın ilk golü geldi. Öte yandan 4. sarı kartını gören Salih cezalı duruma düştü.

Manchester United'la anılan Weghorst'un gol sevinci kafaları karıştırdı. Attığı golden sonra kale arkası tribününü selamlayan Weghorst, Beşiktaş armasını öptü. Tribünlere el sallayan oyuncunun "Bye Bye" dediği görüldü. Bu gol sevinci sırasında Hollandalı yıldızın gözleri dolarken menajeri Cziommre, "Bir problem yok. Wout, sadece bir kutlama yaptı" ifadelerini kullandı.
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