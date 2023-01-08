ManU'ya mı gidiyor?

Manchester United'la anılan Weghorst'un gol sevinci kafaları karıştırdı. Attığı golden sonra kale arkası tribününü selamlayan Weghorst, Beşiktaş armasını öptü. Tribünlere el sallayan oyuncunun "Bye Bye" dediği görüldü. Bu gol sevinci sırasında Hollandalı yıldızın gözleri dolarken menajeri Cziommre, "Bir problem yok. Wout, sadece bir kutlama yaptı" ifadelerini kullandı.
Manchester United'la anılan Weghorst'un gol sevinci kafaları karıştırdı. Attığı golden sonra kale arkası tribününü selamlayan Weghorst, Beşiktaş armasını öptü. Tribünlere el sallayan oyuncunun "Bye Bye" dediği görüldü. Bu gol sevinci sırasında Hollandalı yıldızın gözleri dolarken menajeri Cziommre, "Bir problem yok. Wout, sadece bir kutlama yaptı" ifadelerini kullandı.
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