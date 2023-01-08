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Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 19. haftada oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 14:43
Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında 14 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular salonda jenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve istasyon koşuları yaparak başladıkları antrenmana; 5'e 2 pas, stretching çalışması, minyatür kale maç ile devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 10 Ocak Salı günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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