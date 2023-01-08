BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kasımpaşa maçını değerlendirdi!

Golden sonra Kasımpaşa daha etkili oynarken Beşiktaş kontrataklarla rakibi tehdit etti. Weghorst ve Muleka'nın kaçırdığı üç net fırsat var ki atmak daha kolaydı. Dün Beşiktaş'ın en iyilerinden biri Mert Günok'tu. Öz güveniyle arkadaşlarına güven, rakiplere korku veriyor resmen. Weghorst, Cenk, Gedson'u da beğendim. Tayfur Bingöl her zamanki gibi işini iyi yaptı, en kritik anlarda savunmayı rahatlattı. Kasımpaşa Mamadou Fall'ın getireceği toplar üzerine yapmış tüm planlarını. Beşiktaş o kanadı daha iyi savunmuş olsa son dakikaları daha keyifli geçirebilirdi. Yarış çok acımasız ve kimsenin puan kaybına tahammülü yok. O nedenle Beşiktaş kazandı ve önündeki rakiplerine bir adım daha yaklaştı. Darısı gelecek haftaların başına.