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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kasımpaşa maçını değerlendirdi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş rakibini 2-1 yendi. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 07:37
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kasımpaşa maçını değerlendirdi!

TURGAY DEMİR - KARTAL GELİYOR

Beşiktaş Şenol Güneş yönetiminde bir yandan üç puan, diğer yandan öz güven kazanarak yoluna devam ediyor. İlk yarıda Cenk-Weghorst ikilisiyle Kasımpaşa savunmasının göbeğine resmen tünel açan, tempoyu arttırdığı anda kaleye çok rahat giden, goller bulan siyah-beyazlı takım tempo düştüğü anda ne yapacağını şaşırıyor. Basit oynamak isterken basit hatalar yapıyorlar vesselam.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kasımpaşa maçını değerlendirdi!

Gedson Beşiktaş'ın en önemli silahlarından biri, Salih fizik olarak düşene kadar ona ayak uyduruyor ve bu durumda Kartal maçı alıp götürüyor. Salih yorulup, Gedson yalnız kaldığında ya da Atiba veya başka bir oyuncu orta sahaya alındığında dengeler değişiyor. Dün de böyle oldu. Atiba inanılmaz kötü bir oyun sergiledi. Dünya Kupası'nda izlediğimiz Atiba ile uzaktan yakından ilgisi yoktu ki, çok rahat pozisyonda en kritik yere pas atmaya kalkıp bir anlamda Kasımpaşa'yı umutlandıran golü hazırlamış oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kasımpaşa maçını değerlendirdi!

Golden sonra Kasımpaşa daha etkili oynarken Beşiktaş kontrataklarla rakibi tehdit etti. Weghorst ve Muleka'nın kaçırdığı üç net fırsat var ki atmak daha kolaydı. Dün Beşiktaş'ın en iyilerinden biri Mert Günok'tu. Öz güveniyle arkadaşlarına güven, rakiplere korku veriyor resmen. Weghorst, Cenk, Gedson'u da beğendim. Tayfur Bingöl her zamanki gibi işini iyi yaptı, en kritik anlarda savunmayı rahatlattı. Kasımpaşa Mamadou Fall'ın getireceği toplar üzerine yapmış tüm planlarını. Beşiktaş o kanadı daha iyi savunmuş olsa son dakikaları daha keyifli geçirebilirdi. Yarış çok acımasız ve kimsenin puan kaybına tahammülü yok. O nedenle Beşiktaş kazandı ve önündeki rakiplerine bir adım daha yaklaştı. Darısı gelecek haftaların başına.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kasımpaşa maçını değerlendirdi!

SİNAN VARDAR - ELLERİNE SAĞLIK

Beşiktaş maça istekli ve tempolu başladı. İlk 20 dakikada siyah-beyazlı takımın kazanma arzusu alkışlanacak derecedeydi. Redmond'un organizasyonu ve siyah-beyazlılar taraftarlarının desteğiyle Kasımpaşa'yı ilk 20 dakikada kalesine hapsetti. Kolay gibi başlayan maçın bu kadar zor bitmesi anlaşılacak gibi değil doğrusu! Beşiktaş kalecisi Mert Günok ilk yarıda maç berabereyken harika bir top çıkardı. Siyah-Beyazlılar, Salih'in harika ara pasında Cenk Tosun'la öne geçerken Weghorst'un golüne kadar Mert Günok yine iyi çalıştı ve bu periyotta tam 3 mutlak golü önledi. Nereden bakarsanız bakın maçın yıldızıydı Mert! Gerçek olan şu ki; Günok, son haftalardaki formuyla Beşiktaş'ı yarışta tutuyor. Ellerine sağlık arkadaş! Gedson'a ayrı parantez açmak gerek. İlk yarıda savunmada ikinci devrede hücumda çok çalıştı. Beşiktaş özellikle ikinci yarıda oyundan koptu, oyuncular fizik yönden sınıfta kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kasımpaşa maçını değerlendirdi!

İkinci yarı oyuna giren Muleka tam bir hayal kırıklığıydı. Baktı Şenol hoca olacak gibi değil; son 10 dakikada savunmaya Saiss takviyesi yaptı, çok da iyi yaptı. Son dakikalarda Kasımpaşa öyle goller kaçırdı ki maç Beşiktaşlılar dualarıyla bitti. Kazananı tebrik edelim. Dün alınan 3 puan Beşiktaş için çok önemliydi ama bu futbol şampiyonluğa yetmez. Kasımpaşa taş gibi takım. Ara transferde 2-3 takviyeyle daha çok takımın canını yakarlar. Hakem Zorbay Küçük zaman zaman hatalı kararlar verse de oyundaki temponun artması için dikkatli düdükler çaldı.

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