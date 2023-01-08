Anderson Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş...

Anderson Talisca transferinde düğüm çözüldü.
Anderson Talisca transferinde düğüm çözüldü.
Al-Nassr'dan ayrılma kararı alan Brezilyalı yıldız, Beşiktaş'ın da radarındaydı.
Siyah-Beyazlılar girişimlerde bulunsa da oyuncunun aldığı maaş transfere engel olmuştu.
Daha sonra Flamengo ile prensipte anlaşan Anderson Talisca'da son dakika gelişmesi yaşandı.
ANDERSON TALISCA BREZİLYA'NIN KIYISINDAN DÖNDÜ
Suudi Arabistan'dan ayrılmanın hesaplarını yapan Anderson Talisca, Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu birkaç takımın kıskacındaydı.
Bu ekiplerden biri de Flamego'ydu.
Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Brezilya ekibi, Anderson Talisca ile el sıkışmıştı.
ANDERSON TALISCA İKNA EDİLDİ
Buna karşın Anderson Talisca'yı bırakmak istemeyen Al-Nassr, oyuncuyu ikna etmek için mesai harcıyordu.
Suudi ekibi sonunda muradına erdi.
Akşam'ın haberine göre Anderson Talisca sözleşmesini Al-Nassr'da tamamlama kararı aldı.
Yönetimin Brezilyalı yıldızın maaşında iyileştirmeye gideceği haberleri Suudi basınında geniş yankı buldu.
LİGDE ÇIKTIĞI 10 MAÇTA 11 GOL ATTI
Ligde oynanan son maçta takımının 2 golünü de atan Anderson Talisca, sergilediği performansla otoritelerden yine tam not almıştı.
28 yaşındaki Brezilyalı ligde çıktığı 10 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi.
ANDERSON TALISCA KİMDİR?
Anderson Souza Conceiçao bilinen ismi ile Talisca 1 Şubat 1994 yılında Brezilya'nın Feira de Santana, Bahia şehrinde dünyaya geldi.
1,91 metre boyunda olan Talisca ofansif orta sahada top koşturdu.
Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Talisca Guangzhou Evergrande takımında forma giydi.
Futbol tutkusu çok küçük yaşlarda ortaya çıkan Talisca 2007 yılında Vasco de Gama takımında futbola başladı.
2009 Yılına kadar bu takımda top koşturan Talisca 2009 ve 2013 yılları arasında Bahia takımında alt yapı kariyerini tamamladı.
26 Yaşındaki başarılı futbolcu 2009 ve 2013 yılları arasında Bahia alt yapısında forma giydikten sonra 2013- 2014 sezonunda Bahia ile profesyonel olarak sözleşme imzaladı. Bu sezonda 30 maça çıkan Talisca toplam 4 gol fırsatı buldu. Özellikleri ile birlikte Rivaldo'ya benzetilen genç yetenek çok yönlü tekniği ve oyun zekası ile çoğu kişinin dikkatini çekti.
Modern futbolun gerektirdiği atakları yapan Talisca mesafe tanımadan şutlar atmaya başladı.Talisca sezon sonunda 2014-2015 yılında SL Benfica takımına 4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu.
Bu ise bir Bahia'lı futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti. Talisca'yı yakından takip ettiğini söyleyen Jose Morinho genç yetenek hakkında övgü dolu sözler söyledi.