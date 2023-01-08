Haberler Beşiktaş Anderson Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş...

Anderson Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş...

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş'ın bir süredir peşinde olduğu bilinen Anderson Talisca'ya dair flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta oynadığı futbolla taraflı taraftsız tüm futbolseverlerin beğenisini toplayan Anderson Talisca, transfere dair son kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 15:16
Anderson Talisca'dan transfer onayı! Beşiktaş...

Anderson Talisca transferinde düğüm çözüldü.

Anderson Talisca'dan transfer onayı! Beşiktaş...

Al-Nassr'dan ayrılma kararı alan Brezilyalı yıldız, Beşiktaş'ın da radarındaydı.

Anderson Talisca'dan transfer onayı! Beşiktaş...

Siyah-Beyazlılar girişimlerde bulunsa da oyuncunun aldığı maaş transfere engel olmuştu.

Anderson Talisca'dan transfer onayı! Beşiktaş...

Daha sonra Flamengo ile prensipte anlaşan Anderson Talisca'da son dakika gelişmesi yaşandı.

Anderson Talisca'dan transfer onayı! Beşiktaş...

ANDERSON TALISCA BREZİLYA'NIN KIYISINDAN DÖNDÜ
Suudi Arabistan'dan ayrılmanın hesaplarını yapan Anderson Talisca, Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu birkaç takımın kıskacındaydı.

Anderson Talisca'dan transfer onayı! Beşiktaş...

Bu ekiplerden biri de Flamego'ydu.

Anderson Talisca'dan transfer onayı! Beşiktaş...

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Brezilya ekibi, Anderson Talisca ile el sıkışmıştı.

Anderson Talisca'dan transfer onayı! Beşiktaş...

ANDERSON TALISCA İKNA EDİLDİ
Buna karşın Anderson Talisca'yı bırakmak istemeyen Al-Nassr, oyuncuyu ikna etmek için mesai harcıyordu.

Anderson Talisca'dan transfer onayı! Beşiktaş...

Suudi ekibi sonunda muradına erdi.

Anderson Talisca'dan transfer onayı! Beşiktaş...

Akşam'ın haberine göre Anderson Talisca sözleşmesini Al-Nassr'da tamamlama kararı aldı.

Anderson Talisca'dan transfer onayı! Beşiktaş...

Yönetimin Brezilyalı yıldızın maaşında iyileştirmeye gideceği haberleri Suudi basınında geniş yankı buldu.

Anderson Talisca'dan transfer onayı! Beşiktaş...

LİGDE ÇIKTIĞI 10 MAÇTA 11 GOL ATTI
Ligde oynanan son maçta takımının 2 golünü de atan Anderson Talisca, sergilediği performansla otoritelerden yine tam not almıştı.

Anderson Talisca'dan transfer onayı! Beşiktaş...

28 yaşındaki Brezilyalı ligde çıktığı 10 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi.

Anderson Talisca'dan transfer onayı! Beşiktaş...

ANDERSON TALISCA KİMDİR?
Anderson Souza Conceiçao bilinen ismi ile Talisca 1 Şubat 1994 yılında Brezilya'nın Feira de Santana, Bahia şehrinde dünyaya geldi.

Anderson Talisca'dan transfer onayı! Beşiktaş...

1,91 metre boyunda olan Talisca ofansif orta sahada top koşturdu.

Anderson Talisca'dan transfer onayı! Beşiktaş...

Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Talisca Guangzhou Evergrande takımında forma giydi.

Anderson Talisca'dan transfer onayı! Beşiktaş...

Futbol tutkusu çok küçük yaşlarda ortaya çıkan Talisca 2007 yılında Vasco de Gama takımında futbola başladı.

Anderson Talisca'dan transfer onayı! Beşiktaş...

2009 Yılına kadar bu takımda top koşturan Talisca 2009 ve 2013 yılları arasında Bahia takımında alt yapı kariyerini tamamladı.

Anderson Talisca'dan transfer onayı! Beşiktaş...

26 Yaşındaki başarılı futbolcu 2009 ve 2013 yılları arasında Bahia alt yapısında forma giydikten sonra 2013- 2014 sezonunda Bahia ile profesyonel olarak sözleşme imzaladı. Bu sezonda 30 maça çıkan Talisca toplam 4 gol fırsatı buldu. Özellikleri ile birlikte Rivaldo'ya benzetilen genç yetenek çok yönlü tekniği ve oyun zekası ile çoğu kişinin dikkatini çekti.

Modern futbolun gerektirdiği atakları yapan Talisca mesafe tanımadan şutlar atmaya başladı.Talisca sezon sonunda 2014-2015 yılında SL Benfica takımına 4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

Anderson Talisca'dan transfer onayı! Beşiktaş...

Bu ise bir Bahia'lı futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti. Talisca'yı yakından takip ettiğini söyleyen Jose Morinho genç yetenek hakkında övgü dolu sözler söyledi.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Wout Weghorst'tan transfer kararı! İşte yeni takımı ve yerine gelecek isim...
Cansel Elçin bornozla kayak yaptı karısı Zeynep Tuğçe Bayat'tan yorum gecikmedi! Ortalığı sallayan görüntüye yorum yağdı
G.Saray Chelsea'nin yıldızını kapıyor!
Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
Aboubakar bombası patlıyor! Teklif...
Hac kura sorgulama ekranı Diyanet 2023
15 tatil ne zaman başlayacak 2023?
Fenerbahçe Galatasaray maçında hava nasıl olacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG'nin eski yıldızı hayatını kaybetti! PSG'nin eski yıldızı hayatını kaybetti! 15:49
Alex'ten derbi paylaşımı! Alex'ten derbi paylaşımı! 15:47
F.Bahçe'ye müthiş gelir! Derbide kasa dolacak F.Bahçe'ye müthiş gelir! Derbide kasa dolacak 15:43
Alanyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Alanyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 15:36
Olimpiyat'ta puanlar paylaşıldı! Olimpiyat'ta puanlar paylaşıldı! 15:33
Karşıyaka evinde kazandı! Karşıyaka evinde kazandı! 15:25
Daha Eski
Naomi Osaka Avustralya Açık'tan çekildi Naomi Osaka Avustralya Açık'tan çekildi 15:24
G.Saray'ın eski yıldızlarından derbi mesajı! G.Saray'ın eski yıldızlarından derbi mesajı! 15:21
Anderson Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş... Anderson Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş... 15:16
Dev derbi saat kaçta? Dev derbi saat kaçta? 15:06
Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı! 14:55
A. Madrid - Barcelona maçı saat kaçta? A. Madrid - Barcelona maçı saat kaçta? 14:45