Anderson Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş...

26 Yaşındaki başarılı futbolcu 2009 ve 2013 yılları arasında Bahia alt yapısında forma giydikten sonra 2013- 2014 sezonunda Bahia ile profesyonel olarak sözleşme imzaladı. Bu sezonda 30 maça çıkan Talisca toplam 4 gol fırsatı buldu. Özellikleri ile birlikte Rivaldo'ya benzetilen genç yetenek çok yönlü tekniği ve oyun zekası ile çoğu kişinin dikkatini çekti.

Modern futbolun gerektirdiği atakları yapan Talisca mesafe tanımadan şutlar atmaya başladı.Talisca sezon sonunda 2014-2015 yılında SL Benfica takımına 4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu.