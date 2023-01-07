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Tormena’ya resmi teklif

Siyah-beyazlılar, Portekiz temsilcisi Braga’da forma giyen 27 yaşındaki stoper Vitor Tormena için resmi teklif yaptı!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Tormena’ya resmi teklif
Uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesine yeni bir isim daha eklendi. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Braga forması giyen 27 yaşındaki stoper Vitor Tormena için resmi teklif yaptı. Brezilyalı stoperin Braga ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon Portekiz ekibinde 21 maçta sahaya çıkan Tormena, bir kez fileleri havalandırdı. 1.92 boyundaki başarılı savunma oyuncusu 2019 yılından bu yana Braga'da görev yapıyor. Portekiz ekibinde toplam 107 karşılaşmaya çıkan sambacı stoper, bu periyotta 4 gol atarken, 2 de asist yaptı ve 6 gole direkt olarak katkı sağladı.
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