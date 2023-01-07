Şenol Güneş'ten 2 değişiklik!

Sarı kart cezalısı olan Valentin Rosier'in yokluğunda savunmanın sağında Tayfur Bingöl'e forma şansı veren Güneş, sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın oynamadığı maçta Nathan Redmond'ı ilk 11'de görevlendirdi.

ROSIER İLK KEZ TAKIMDAN AYRI KALDI

Süper Lig'in 16. haftasındaki Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen Valentin Rosier, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemedi.

Bu sezon ligde oynanan tüm maçlarda görev yapan siyah-beyazlı oyuncu, Adana Demirspor maçının yanı sıra Trabzonspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Giresunspor karşılaşmalarında da sarı kart görmüştü.

JOSEF VE KEREM SAKAT

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza ve Kerem Atakan Kesgin, maç kadrosuna alınmadı.

İki oyuncunun hafta içinde tespit edilen sakatlıklarının kısa süreli olduğu ve haftaya oynayacak duruma gelebilecekleri öğrenildi.

SAISS KADROYA DÖNDÜ

Fas Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteren Romain Saiss, yaklaşık 2 aylık aranın ardından yeniden siyah-beyazlı takıma dahil oldu.

Beşiktaş formasıyla en son Galatasaray'la deplasmanda oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona eren derbi maçta sahaya çıkan Saiss, Katar'daki Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmasında görev yapmış ve sakatlanarak oyunu tamamlayamamıştı.