Şenol Güneş Kasımpaşa maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadele öncesi Şenol Güneş yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in o sözleri;

Şenol Güneş mücadele öncesinde, "Mutlak 3 puana ihtiyacımız var. Rakibi de düşünerek en iyi şekilde hazırlandık. Kendi oyununu oynayan, oyuna hakim olan, tempolu bir Beşiktaş olacaktır. Bütün planımız bu."

"Bizim takımın asıl stratejisi her zaman ofans oynayabilmek. Ancak bunu doğru ve bilinçli bir şekilde yapmak. Bugün de bu şekilde hazırlandık maça. Beşiktaş büyük takım. Kendi stratejimizi belirledik. İyi hazırlandık. Kazanmak istiyoruz."

"Saiss'in hiçbir sıkıntısı yok ama idmanlara yeni başladı. Bir an önce oynamasını bekliyoruz. Ghezzal'ın dışında uzun sakatlık görünmüyor. Josef ve Kerem Atakan'ın kısa süreli sakatlıkları var. Haftaya dönerler." ifadelerine yer verdi.