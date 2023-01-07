Ozan’a şartlı onay

Ozan Tufan adım adım Beşiktaş'a doğru geliyor... Siyah-beyazlıların orta alandaki boşluğu doldurmak için kadrosuna katmak istediği tecrübeli oyuncu konusunda Hull City kulübüyle temaslar hızlandı. Yapılan ilk görüşmelerde kiralama teklifine olumlu yaklaşmayan ve bonservis şartı koşan İngiliz ekibi, 'Kiralama+satın alma opsiyonu' önerisine sıcak baktı. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmelerin ardından siyah-beyazlıların kiralık teklifine "Onu size kiralarız ama zorunlu satın alma opsiyonu şartıyla" yanıtı verildi. Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki hafta Ozan'la ilgili son kararını İngiliz temsilcisine bildirecek.
Ozan Tufan adım adım Beşiktaş'a doğru geliyor... Siyah-beyazlıların orta alandaki boşluğu doldurmak için kadrosuna katmak istediği tecrübeli oyuncu konusunda Hull City kulübüyle temaslar hızlandı. Yapılan ilk görüşmelerde kiralama teklifine olumlu yaklaşmayan ve bonservis şartı koşan İngiliz ekibi, 'Kiralama+satın alma opsiyonu' önerisine sıcak baktı. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmelerin ardından siyah-beyazlıların kiralık teklifine "Onu size kiralarız ama zorunlu satın alma opsiyonu şartıyla" yanıtı verildi. Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki hafta Ozan'la ilgili son kararını İngiliz temsilcisine bildirecek.