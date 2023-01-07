Haberler Beşiktaş Ozan’a şartlı onay

Ozan’a şartlı onay

Ozan Tufan adım adım Beşiktaş'a doğru geliyor... Siyah-beyazlıların orta alandaki boşluğu doldurmak için kadrosuna katmak istediği tecrübeli oyuncu konusunda Hull City kulübüyle temaslar hızlandı. Yapılan ilk görüşmelerde kiralama teklifine olumlu yaklaşmayan ve bonservis şartı koşan İngiliz ekibi, 'Kiralama+satın alma opsiyonu' önerisine sıcak baktı. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmelerin ardından siyah-beyazlıların kiralık teklifine "Onu size kiralarız ama zorunlu satın alma opsiyonu şartıyla" yanıtı verildi. Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki hafta Ozan'la ilgili son kararını İngiliz temsilcisine bildirecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Ozan’a şartlı onay
Ozan Tufan adım adım Beşiktaş'a doğru geliyor... Siyah-beyazlıların orta alandaki boşluğu doldurmak için kadrosuna katmak istediği tecrübeli oyuncu konusunda Hull City kulübüyle temaslar hızlandı. Yapılan ilk görüşmelerde kiralama teklifine olumlu yaklaşmayan ve bonservis şartı koşan İngiliz ekibi, 'Kiralama+satın alma opsiyonu' önerisine sıcak baktı. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmelerin ardından siyah-beyazlıların kiralık teklifine "Onu size kiralarız ama zorunlu satın alma opsiyonu şartıyla" yanıtı verildi. Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki hafta Ozan'la ilgili son kararını İngiliz temsilcisine bildirecek.
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