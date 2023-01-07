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Dele Alli ilk 11’de

İngiliz oyuncu Dele Alli, bu akşam oynanacak Kasımpaşa maçında yeniden ilk 11'deki yerini alacak. Süper Lig'de en son 30 Ekim'deki Ümraniye karşılaşmasında 11'de sahaya çıkan Dele Alli, karşılaşmanın ikinci yarısında kenara alınmıştı. Salih Uçan'ın yaşadığı sakatlık sebebiyle İngiliz futbolcunun bugünkü mücadelede başlama düdüğüyle birlikte sahada olacağı öğrenildi. Öte yandan kart cezalısı olan Valentin Rosier'in yerine sağ bekte Tayfur Bingöl görev yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Dele Alli ilk 11’de
İngiliz oyuncu Dele Alli, bu akşam oynanacak Kasımpaşa maçında yeniden ilk 11'deki yerini alacak. Süper Lig'de en son 30 Ekim'deki Ümraniye karşılaşmasında 11'de sahaya çıkan Dele Alli, karşılaşmanın ikinci yarısında kenara alınmıştı. Salih Uçan'ın yaşadığı sakatlık sebebiyle İngiliz futbolcunun bugünkü mücadelede başlama düdüğüyle birlikte sahada olacağı öğrenildi. Öte yandan kart cezalısı olan Valentin Rosier'in yerine sağ bekte Tayfur Bingöl görev yapacak.
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