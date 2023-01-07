Haberler Beşiktaş Çebi: Yeniden oynansın!

Çebi: Yeniden oynansın!

Başkan Ahmet Nur Çebi önemli bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Ajansspor'un haberine göre Başkah Çebi, TFF'ye başvururak iki maçın da (Beşiktaş ve G.Saray) tekrar edilmesini talep edecek. VAR kayıtlarının yayınlanmasıyla Beşiktaş'ın haksız bir şekilde puan aldığı algısının yaratıldığını düşünen Çebi, "Biz G.Antep'te 2 puan kaybettiğimizi düşünüyoruz. 25. dakikadan itibaren G.Antep maçını tekrar edin ve Beşiktaş da 10 kişi olsun. Biz takımıza güveniyoruz" diyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Çebi: Yeniden oynansın!
Başkan Ahmet Nur Çebi önemli bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Ajansspor'un haberine göre Başkah Çebi, TFF'ye başvururak iki maçın da (Beşiktaş ve G.Saray) tekrar edilmesini talep edecek. VAR kayıtlarının yayınlanmasıyla Beşiktaş'ın haksız bir şekilde puan aldığı algısının yaratıldığını düşünen Çebi, "Biz G.Antep'te 2 puan kaybettiğimizi düşünüyoruz. 25. dakikadan itibaren G.Antep maçını tekrar edin ve Beşiktaş da 10 kişi olsun. Biz takımıza güveniyoruz" diyecek.
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