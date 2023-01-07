6 oyuncu ‘kart’ sınırında

Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçı öncesi Cenk Tosun, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Nathan Redmond ve Josef de souza sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçı öncesi Cenk Tosun, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Nathan Redmond ve Josef de souza sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.