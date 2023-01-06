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Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılarla şampiyonluk da yaşayan Josef de Souza, İstanbul'dan ayrılabilir. Brezilya basını, sezon sonunda Beşiktaş ile mukavelesi sona erecek Josef'in, Kara Kartal'dan ayrılabileceğini yazdı. Josef'e, Türkiye'den de tekliflerin olduğu kaydedildi. Öte yandan, Josef de Souza'nın transfer görüşmesi yaptığı takım da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 09:33
Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

Beşiktaş, Josef de Souza ile sezon sonunda yollarını ayıracak.

Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; tecrübeli oyuncu ülkesine geri dönmek istiyor.

Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

Ünlü haber sitesi www.uol.com.br'ye göre Josef de Souza kariyerinin en güzel anılarını yaşadığı Beşiktaş'la yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

Brezilyalı Josef de Souza, siyah-beyazlı takımda kaptan olmasına rağmen sezon sonunda biten mukavelesini uzatmaya sıcak bakmıyor.

Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

Josef, kariyerinin kalan bölümünü ülkesinde tamamlamak niyetinde.

Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

Haberde, "Josef de Souza sözleşmesinin sona ermesinin ardından temmuz ayından itibaren yeni takımında görev yapmaya başlayacak.

Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

Yaşı nedeniyle Brezilya'ya geri dönme ihtimali yüksek.

Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

Gerçi onunla sözleşme imzalamak isteyen başka Türk kulüpleri de var.

Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

Ancak geçen sezon ortasından beri Botafogo ile görüşüyor." denildi.

Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

HAKSIZ KARTTAN İSYAN ETMİŞTİ
33 yaşındaki Josef, Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı karta isyan etmişti.

Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

Brezilyalı futbolcu, uzun süre 'Haksız' olduğuna inandığı bu kartın etkisinde kalmıştı.

Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

Josef de Souza, Beşiktaş'ta şu ana kadar 87 karşılaşmaya çıktı.

Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

Yıldız oyuncu, 8 gol ve 4 asistlik bir performans gösterdi.

Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

Kariyerindeki tek Türkiye Süper Ligi şampiyonluğunu da Beşiktaş formasıyla yaşadı.

Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

JOSEF DE SOUZA KİMDİR?
Josef de Souza Dias, 11 Şubat 1989'da Rio de Janeiro'da dünyaya geldi.

Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

Profesyonel kariyerine 2008 yılında Vasco de Gama'da başlayan Josef de Souza 2010 yılında Porto'ya transfer oldu.

Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

2011 yılında UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası'nı kazandı. 2012 yılında Grêmio'ya kiralandı.

Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

2013 yılında Gremio Josef de Souza'yı Porto'dan 3.75 milyon euro karşılığında transfer oldu. 2014 yılında Sao Paulo'ya kiralandı. 2014-2015 sezonunda Gremio'dan bonservissiz Sao Paulo'ya transfer oldu. Sao Paulo'da kendini çok iyi gösterdi ve Brezilya milli takımının antrenörü Dunga'nın ilgisini çekti ve 11 Ekim 2014 yılında seçildi. Milli takımda 3 maç oynadı.

Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

4 Temmuz 2015 itibarı ile Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlandığını, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçirileceğini kamuoyuna duyurdu. 5 Temmuz 2015 tarihinde Souza sağlık kontrolünden geçti. 16 Şubat 2016 günü Lokomotiv Moskva ile oynanan son 32 mücadelesinin ilk ayağında rakip filelere 2 gol bırakmıştır.

Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

23 Ağustos 2018 tarihinde Fenerbahçe takımından Suudi Arabistan takımlarından El-Ehli'ye 12 Milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Josef de Souza Beşiktaş'tan o takıma transfer olacak! Böyle duyurdular

Josef, El Ahli'nin ardından Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

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